مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق في حريق بمغلق أخشاب في المنيا

أنقذت العناية الإلهية حي مكة بمنطقة أبو هلال بالمنيا من حريق مدمر، حيث نشبت النيران فى مغلق أخشاب ، وزاد من خطورة الحريق وجود ذلك المغلق بعقار مكون من 5 طوابق ومنازل ملاصقة لتلك المغلق، ادي الحريق الي مصرع مواطن وإصابة سيدة باسفكسيا الخنق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .





انتقلت 5 سيارات إطفاء فور تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية المدنية بالمنيا بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل مغلق خشب بحي مكة بمنطقة أبو هلال.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية والمقدم مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء والمقدم خالد عبد الحليم والرائد محمود الحسيني والنقيب محمود فتحي والنقيب رامي سامح ضباط بالحماية المدنية، تبين نشوب حريق في مغلق خشب ملك المواطن " م. س" بعقار مكون من 5 طوابق .





تم السيطرة على الحريق واخماده باستخدام 5 سيارات إطفاء، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي حيث نتج عنه مصرع شخص وإصابة سيدة بسبب إصابتهما باسفكسيا الخنق قبل وصول الحماية المدنية .



