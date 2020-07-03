بمناسبة ذكرى 30 يونيو .. مستقبل وطن يوزع ٤٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو،بتوزيع ٤٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بجميع قرى وعزب ونجوع مراكز المحافظة والتى تم تحديدها واختيار المستحقين فيها بعناية ودقة وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم





وقال النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة،إنه تم تجهيز وتعبئة ٤٠ ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة وذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بقرى ونجوع وعزب مراكز محافظة المنيا بالتنسيق مع أمانات المراكز والأقسام لتوصيلها إلى منازل المستحقين لها. وذلك في إطار "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" مؤكدا أن عملية التوزيع تتم وفقا لكشوف تم إعدادها بدقة وعناية ضمانا لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

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ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.





وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب