غدا.. استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بمراكز ومدن بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اعتبارًا من غد السبت والتي تستهدف السيدات والفتيات فوق 18 سنة ويتم من خلالها الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وعلاج أورام الثدي حيث كانت انطلقت في السابع من شهر ديسمبر الماضى.





وأضاف المحافظ أن المبادرة سوف تستأنف غدا في 49 مواقع بالمراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والرعايات على مستوى المحافظة بواقع 10 مواقع بمركز ومدينة بني سويف (رعاية الطفل، المركز الطبي ،مركز طبي شرق النيل، باروط، تزمنت،نعيم ،دموشيا، اهوة، إبشنا، بني سليمان الشرقية)،و6 بالواسطى (أطواب،الميمون، إنفسط، قمن العروس ،صفط الغربية، كوم إدريجة)،و5 بناصر (رعاية الطفل،بني عدي، اشمنت، بهبشين، دلاص).





إقرأايضا :





وفي مركز أهناسيا 8 ( المركز الطبي، قاي، طما فيوم، شاويش، ننا، المماليك، ميانة ، العووانة)، و7 مواقع في ببا (المركز الطبي ، سدس، قمبش ، صفط راشين، طنسا، طحا البيشة،أبوشربان)،و8 بالفشن (رعاية الطفل،نزلة حنا،تلت،شنرا، اقفهص،دلهانس، منشأة عمر، الفنت)،و5 بسمسطا ( بدهل ، مازورة، الشنطور، كوم النور، بني حلة).





جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لمناقشة استعدادات المديرية لاستئناف العمل في مبادرة دعم صحة المرأة حيث أوضح وكيل الوزارة أن تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاحتياطات الصحية والتي تتضمن تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.





وسيتم فرز المرضى قبل دخول المنشأة اعتمادًا على أعراض الحرارة والأعراض التنفسية والفرز البصري لارتداء الكمامات مع الالتزام بالمسافات البينية سواء للمترددين أو العاملين من الأطقم الطبية علاوة ارتداء الماسك الجراحي أثناء الكشف على المرضى الخاليين من أعراض الإصابة ، بجانب تطهير بيئة المنشأة ،خاصة الأماكن التي تواجد بها المرضى باستخدام المطهرات المعتمدة مثل محلول الكلور بنسبة ألف جزء من المليون أو أي مطهرات أخرى معتمدة ، مع الالتزام بآداب العطس والسعال في جميع الأوقات داخل وخارج المنشأة ، مع مراعاة تطهير دورات المياه وأسرًة السكن والممرات وبيئة السكن بوجه عام مرتين " على الأقل" يوميا باستخدام المطهرات المعتمدة.



