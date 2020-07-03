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اقتصاد

رئيس شركة مياه الدقليهة يتابع سير العمل بفرع منطقة شرق المنصورة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
تابع المهندس خالد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ، سير العمل بفرع منطقة شرق المنصورة  وعملية تطوير مركز خدمة العملاء.

وأكد على أهمية التطوير المستمر لمراكز خدمة العملاء على مستوى مراكز المحافظة، والعمل على رفع كفاءة العاملين وتطوير العمل داخل الشركة، بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي الخدمة للعملاء. 


وشدد حسين علي الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة الطبية والمحافظة علي مسافات التباعد الآمنة، وعدم التكدس داخل المراكز، وذلك حرصًا على تحقيق السلامة للجميع.

جاء ذلك أثناء متابعة رئيس شركة مياه الدقهلية، لأعمال نقل مركز خدمة عملاء منطقة شرق المنصورة، من مقره بشارع الجيش بجوار حي شرق المنصورة، لمقر رافع مياه سندوب بجوار مركز إصدار البطاقات السريعة، وذلك نظرًا للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بالمقر القديم.

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