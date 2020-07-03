20 ألف عبوة من ماء زمزم للمصلين في المسجد النبوي.. شاهد

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، بتسهيل وصول عبوات ماء زمزم للمُصلين، اليوم، أثناء صلاة الجمعة الخامسة في المسجد النبوي حيث بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من ٢٠ ألف عبوة.
اقرأ أيضًا..
وجاء ذلك ضمن مجموعة من الإجراءت الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، والذي زاد تدفقهم في الجمعة الخامسة من فتح المسجد أبوابه لهم، بعد إغلاق استمر لنحو شهرين ونصف.
وظهر في فيديو بثته وكالة شؤؤن المسجد النبوي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية ، توزيع عبوات ماء زمزم على المصلين ومرور عمال بين صفوف المصلين لتكثيف تعقيم المصليات بمواد معقمة آمنة وصديقة للبيئة داخل أروقة المسجد النبوي.