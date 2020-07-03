برلمانية: تعديل المناهج وتفعيل العقوبات يقضي على غش الامتحانات خلال 5 سنوات

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القضاء على أزمة غش الامتحانات، يتم من خلال مرحلتين، الأولى هي التوعية من خلال غرس الأخلاق للطفل النشئ منذ الصغر عن طريق التربية الجيدة أولا ثم تعليميا عن طريق تعديل المقررات الدراسية للطالب لقضاء على الأزمة بطريقة غير مباشرة بإضافة قصص لنماذج وعبر توضح أهمية الأمانة وجزاء الغش.





وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الثانية، مكملة للأولي وهي الخاصة يالجانب التشريعي من خلال تطبيق وتفعيل العقوبات بجميع المراحل سواء سنوات النقل أو الشهادات، حيث لا يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل رادع ويتم التساهل مع بعض الطلاب.





وأشارت إلى أنه بتطبيق التوعية والعقوبة، سيتم القضاء على الازمة خلال 5 سنوات، مؤكدة أن تغيير طرق الامتحانات يقلل من حالات الغش لكنه لا يقضي على الأزمة بشكل نهائي.

واقترحت النائبة عمل أكثر من نموذج للامتحان الواحد بأسئلة مختلفة للطلاب بالمدارس كما هو متبع في الجامعات، بجانب الاعتماد على امتحانات الأوبن بوك والامتحانات القائمة على الفهم حتى لا يكون هناك دافعا أمام الطالب للغش.



