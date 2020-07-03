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أخبار البلد

مواقع درايف ثرو جديدة لتقديم خدمة تحليل كورونا بالمحافظات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:41 م
شركة برايم سبيد ميديكال
شركة برايم سبيد ميديكال
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أعلنت شركة برايم سبيد ميديكال، المسئولة عن تقديم خدمة التحليل لفيروس كورونا بنظام الدرايف ثرو، واالمتبع في بعض الدول الأكثر تقدما التي بدأت في السيطرة علي الوباء مثل ألمانيا و اليابان وسنغافوره والإمارات وغيرها، إتاحتها الكشف لكل شخص وهو داخل سيارته دون مخالطه، لتخفيف العبء علي المستشفيات لمن يرغب في الاطمئنان.

وتقام هذه الخدمه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفياتها الجامعيه مع برايم سبيد احدي شركات مجموعة برايم مصر ، وتتم التحاليل في المعامل المرجعية لضمان دقة و جودة الخدمات و النتائج. 

كما يتم التعاون مع المؤسسات الكبري و الجهات بعد ذلك طبقا لمواقع مراكز الخدمات في كل موقع علي حده، حيث تم الاختيار ليكون أول مركز  لهذه الخدمه من نوعه في مصر و افريقيا بالتعاون مع جامعة عين شمس و تشريف افتتاحه السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك افتتاح مركز التجمع الخامس بالتعاون مع الجامعه الامريكيه ،يليها في العلمين الجديده مع وزارة الاسكان ثم مع جامعة بنها في بنها و في مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع جامعة النيل و جهاز مدينة الشيخ زايد .
 
وفي نهاية البيان تشكر برايم سبيد الثقه الكبيره من الاف المواطنين بالاشاده و طلبات  لتواجد مراكز اخري لتقديم الخدمه في مناطق الجمهوريه و نؤكد اننا سنسعي لتقديم الخدمه التي توفر أكبر قدر من الحماية و الاطمئنان لأكبر شريحه من المواطنين في أماكن اخري في محافظات الدلتا و الصعيد و مدن القناه في الأيام القليله القادمه.
مواقع درايف ثرو جديدة لتقديم خدمة تحليل كورونا بالمحافظات
مواقع درايف ثرو جديدة لتقديم خدمة تحليل كورونا بالمحافظات
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