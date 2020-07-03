أخبار الرياضة.. مانشستر سيتي يستفز محمد صلاح والإمارات تقترب من استضافة دوري أبطال أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :





أعلن مصطفي أمين، المشرف علي الفريق بنادي أسوان، عن ظهور حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بعد المسحة الثانية، التي أجريت على لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري بالمركز الأولمبيي.





حاول نادي مانشستر سيتي، استفزاز النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد خسارة الريدز برباعية دون رد بالمبارة التي جمعتهما أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من البريميرليج.





كشف تقرير صحفي مغربي عن اتجاه داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا في دولة الإمارات .





كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني لنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق الأبيض.





حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على منافسه ليفربول أمس بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الإنجليزي .





‎بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني في التوافد على مقر النادي للخضوع للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا اليوم الجمعة بمقر القلعة البيضاء.





أعلن نادي بايرن ميونخ الالماني ضم ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية وصلت مدة العقد خمس سنوات حتي عام 2025.





ينهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ النادي الأهلي تصور كامل لتقديمه للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي للإعداد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأجرى عبدالحفيظ العديد من الإتصالات الهاتفية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني عبر مترجمه عمرو محب للإتفاق علي سيناريو لتلك المواجهة.





تعرض ميدو جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة الحالي والأهلي السابق، لإصابة قوية في القدم أثناء أداء تدريبات بمفرده في العزل المنزلي، مما يعني غيابه عن فترة إعداد فريقه استعدادا عودة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.





تعرض فريق ليفربول بطل الدورى الانجليزي الموسم الحالي لهزيمة قاسية امام منافسه مانشستر سيتي بنتيجة اربعة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال32 من البريميرليج .





أعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد توقف إجباري بسبب أزمة فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.





أخطر اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بحالة وحيدة سيتم خلالها إلغاء المباراة قبل انطلاقها من قبل اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان دون الرجوع إلى لجنة المسابقات.