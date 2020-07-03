تغطية 38% من قرى المنوفية بخدمات الصرف الصحي.. تفاصيل





وأضاف صالح لــ"صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـــــ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية والخدمية للمواطنين، مشيرا إلى أن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي، وكذا رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





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وأوضح رئيس الشركة، أن نصيب قطاع مياه الشرب بالمحافظة بلغ ملياري و710 ملايين جنيه، تم استخدامها فى إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وإنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يوميًا، وإنشاء عدد 105 محطات مياه، وإنشاء محطة مياه وخطوط بقرية الحامول على مساحة ٧ أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ 910 ملايين جنيه تقريبًا لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى60 لتر/ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يوميًا، وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 475 مليون جنيه على مساحة 15 فدانًا بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 ألف م٣/يوم لخدمة ٥٨ قرية من قرى مركزي بركة السبع وقويسنا.



وتابع ، أن تطوير قطاع الصرف الصحى حظى باهتمام محافظة المنوفية، حيث وصلت الاستثمارات لـ 3 مليارات و381 مليون جنيه تمثلت في إنشاء 9 محطات معالجة، 101 محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات، لتصبح جميع مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلي 38٪ من القرى، وتنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5.5 فدان بتكلفة 159 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م٣/يوم، وإنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12 ألف م٣/يوم، وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركي، وإنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة ٥٥ مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم، وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.



وأشار إلى أنه حرصًا من الشركة على تطوير البنية التحتية تم تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه وصرف وحنفيات حريق للمدارس والمصالح الحكومية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 90 بئرًا ارتوازيًا بنواحي المحافظة، موضحًا أنه تم تطوير المعامل ومراقبة الجودة لتصل نسبة التغطية بالمحافظة إلى 100٪.





وذلك إلى جانب الانتهاء من أعمال تشطيبات المعمل المركزي لمياه الشرب بالمنوفية بإجمال تكلفة 15مليون جنيه، وتجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية وتجهيز معملي سرس الليان ومركز السادات كمعامل فرعية لمياه الشرب، وإعادة تأهيل معامل محطات المعالجة بالغوري وتلا وتدعيم معامل المحطات بــ ٦٠ كيميائيًا متخصصًا، علاوة على تجهيز معملي محطات معالجة ساحل الجوابر وميت أبو الكوم وتوفير الأجهزة.