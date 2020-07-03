بعد ظهور سلالة أكثر شراسة.. طرق انتقال عدوى إنفلونزا الخنازير

تعرف إنفلونزا الخنازير باسم فيروس H1N1، وقد ظهرت مؤخرا سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير في الصين أكثر شراسة، وتسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا العادية، ويمكن لهذا النوع من إنفلونزا الخنازير ان ينتقل من شخص لآخر.
ولأول مرة تتصدر أنفلونزا الخنازير عناوين الصحف في عام 2009، عندما تم اكتشافها لأول مرة في البشر اصبحت جائحة، لأنها أحد الأمراض المعدية تصيب الناس في جميع أنحاء العالم أو في قارات متعددة في نفس الوقت، وفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.
إقرأ ايضا | بعد تحذيرات الصحة العالمية.. 5 إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير
إقرأ ايضا | بعد تحذيرات الصحة العالمية.. 5 إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير
ويكثر انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير خلال موسم الإنفلونزا كحال باقي سلالات الإنفلونزا الأخرى، ويتم تطوير لقاح الانفلونزا كل عام من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي عادة ما يتضمن التطعيم .
وينتقل فيروس إنفلونزا الخنازير من شخص لآخر عبر الرذاذ المنبعث أثناء السعال والعطس، مما يتسبب في انتشار آلاف الجراثيم في الهواء، ويمكن للفيروس أن يبقى على الطاولات والمناطق السطحية مثل مقابض الأبواب ، مما يجعله ينتقل عبر الملامسة ايضا، والتعامل المباشر مع شخص مصاب.
وأفضل وسيلة للتعامل مع انفلونزا الخنازير لمنع الإصابة به، تتم عبر تعقيم اليدين والابتعاد عن الأشخاص المصابين مما يساهم في وقف انتشار الفيروس من شخص لآخر.