بعد ظهور سلالة أكثر شراسة.. طرق انتقال عدوى إنفلونزا الخنازير

وينتقل

من شخص لآخر عبر الرذاذ المنبعث أثناء السعال والعطس، مما يتسبب في انتشار آلاف الجراثيم في الهواء، ويمكن للفيروس أن يبقى على الطاولات والمناطق السطحية مثل مقابض الأبواب ، مما يجعله ينتقل عبر الملامسة ايضا،

والتعامل المباشر مع شخص مصاب.