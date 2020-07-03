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رياضة

على البحر .. حازم إمام يستمتع بإجازته الصيفية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر حازم امام لاعب نادى الزمالك السابق صورة جديدة له عبر خاصية "الستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". 

ظهر حازم امام من على البحر وهو يستمتع باجازته الصيفية. 

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يذكر أن حازم إمام لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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