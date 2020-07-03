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برلمان

فريق النائبة ماريان عازر يفوز بالمركز الأول في المؤتمر العربي لطلاب الدراسات العليا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:07 م
النائبة مريان عازر
النائبة مريان عازر عضو مجلس النواب
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فريده محمد
فاز بالمركز الأول الفريق البحثي الذي يضم الدكتورة ماريان أميرعازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المراة في البرلمان الدولي للتسامح  في المؤتمر العربية الاول لطلاب الدراسات العليا في التكنولوجيات الناشئة و تطبيقاتها في خدمة المجتمع بالوطن العربي.

و كان البحث عن تطبيقات الشبكات السيارات القائمة على تقنية البلوك تشين Blockchain "Blockchain based vehicular ad hoc networks applications".

الجدير بالذكر ان الفريق البحثي مكون من النائبة الدكتورة ماريان أمير عازر و الاستاذ الدكتور وائل بدوي و المهندس علي الجمال و المهندس  مينا صفوت. 

عقد المؤتمر بالشراكة مع جامعة الإمام بن فيصل للعلوم و الدراسات الإنسانية و علوم الحاسب برعاية أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و اتحاد مجالس البحث العلمي العربية. و قد كان عدد الأبحاث المتقدمة واحد و تسعون بحثا تم تصفيتها الي تسعة ابحاث فائزة في التصفية الأولي ثم تم اختيار الأبحاث الثلاث الفائزة في التصفية الثانية.

و جاء من ضمن توصيات المؤتمر عمل منصة تحتوي علي طلاب الدراسات العليا بجامعات الدول العربية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر حاصلة علي الماجستير و  الدكتوراه في هندسة الاتصالات و الالكترونيات في مجال تامين المعلومات و هي عضو في المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة ايساكا العالمية التكنولوجيات الناشئة "Emerging Technology" و لها اكثر من 75 بحث دولي في هذا المجال  و هي و أستاذ مساعد و مدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات و أستاذ مساعد بجامعة النيل  حاصلة علي العديد من الجوائز والتقديرات على المستويين الدولي والمحلي.
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