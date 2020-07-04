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برلمان

استحداث مواد أخلاق.. مقترح برلماني لمكافحة غش الطلاب في الامتحانات

السبت 04/يوليه/2020 - 08:14 ص
امتحانات
امتحانات
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أحمد أيمن
أكدت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أزمة غش الامتحانات أزمة أخلاق، لذلك لابد من النظر إلى البيت أولًا، مردفة "الأب والأم بيساعدوا أولادهم على الغش.. بيشتروا وسائل حديثة تساعدهم على الغش في الامتحانات".

وطالبت عبدالعاطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم، باستحداث مواد خاصة بالأخلاق لمكافحة الغش وغيره من الصفات السيئة، كما لابد من عدم النظر إلى الدرجات أو المجموع النهائي بصفته الفيصل الوحيد، الذي يحدد مصير الطلاب وتنسيقهم للقبول بكليات القمة. 

واقترحت النائبة، استحداث وسائل تقييم وامتحانات قدرات بخلاف الدرجات، تعتمد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبات الغش والرقابة الصارمة على الامتحانات لتفعيل العقوبات.

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