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اقتصاد

الإسكان تستعد لمواجهة السيول بموسم الشتاء القادم بزيادة معدات شفط الأمطار

السبت 04/يوليه/2020 - 01:02 ص
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
تبحث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم.

وكلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، بما تم تنفيذه من استعدادات بالمحافظات والمدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم، والخطط التى يتم وضعها للتعامل مع سقوط الأمطار الغزير.

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وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحى، وتطهير بالوعات صرف المطر، وزيادة أعداد المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، من سيارات النافورى والكسح، وسيارات شفط المياه، وغيرها من المعدات، مشددا على المتابعة الدورية لتنفيذ الاستعدادات على مدار الـ٣ أشهر القادمة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار فى تصريحات صحفية، على ضرورة الإسراع بتنفيذ الحلول الدائمة والمؤقتة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل، ومنع تراكم المياه بالطرق والمحاور الرئيسية، ولا سيما بالمدن الجديدة، ودراسة إمكانية الشحن الجوفى لمياه الأمطار، حيث تم إصدار تعليمات، بتكليف جميع أجهزة المدن الجديدة، بعمل جسات بالمناطق المنخفضة، لمعرفة إمكانية تنفيذ الشحن الجوفى لمياه الأمطار.
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