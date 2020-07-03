مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس يوضح طرق التعامل مع مصابي كورونا

قال الدكتور أسامة اشرف مدير المستشفي الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا إنه تم تخصيص مستشفى ميداني تابع للجامعة لعلاج المصابين بـ فيروس كورونا المستجد.





وأضاف مدير المستشفي الميداني خلال تصريحاته لصدي البلد انه يتم استقبال أكثر من 80 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 10 بالرعاية المركزة وحالتهم متوسطة المخطورة، موضحا أن المستشفى يستقبل الحالات التي تحول من المستشفيات الأخرى، ولم تستقبل حالات طوارئ ولكن تستقبل الحالات التي يتم تحويلها من المستشفيات الأخرى، منوها أن المتسشفى قد تشغل 50%من قدرتها الاستعابية.





وأكد الدكتور أسامة أن المستشفى تعالج جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





وأشار أشرف إلى أن المستشفي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات، وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية، منوها أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني، وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا انه تم إنشاء المستشفي خلال 15 يوما.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، حيث رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.



