الريال يسجل 4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.79 جنيه للشراء و 52.54 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.52 جنيه للشراء 42.88جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.35جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.79 جنيه للشراء و 52.54 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.52 جنيه للشراء 42.88جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.35جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.