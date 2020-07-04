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اقتصاد

الريال يسجل 4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية

السبت 04/يوليه/2020 - 04:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.19 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.79 جنيه للشراء و 52.54 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.52 جنيه للشراء 42.88جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.35جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.
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