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محافظات

وفاة ثاني صيدلي بفيروس كورونا في بني سويف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:05 م
صيادلة بني سويف :
صيادلة بني سويف : وفاة صيدلي متأثرا بإصابته بفيرس كرورنا
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محمد عبدالحليم
أصدرت نقابة الصيادلة ببني سويف، بيانا اليوم الجمعة أعلنت فيه عن وفاة الصيدلى إميل ماهر صاحب صيدلية بشارع البشرى في مدينة بنى سويف اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار بيان لنقابة الصيادلة الفرعية ببنى سويف إلى أن الصيدلى إميل ماهر هو الحالة الثانية بين صيادلة المحافظة التى توفيت بفيروس كورونا، إذ أنه يتعامل مع الجمهور القادم إلى صيدليته بشكل عام ويصرف الأدوية المطلوبة التى تحتويها روشتات الأطباء.


ونعى فرع النقابة برئاسة الدكتور وائل النجار، وأمين عام النقابة الدكتور ياسر شلبى، الصيدلى المتوفى عبر صفحته على فيس بوك قائلا: " تنعى نقابة صيادلة بنى سويف بخالص الحزن والاسى الدكتور اميل ماهر الذى وافته المنية اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر".

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