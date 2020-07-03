بشروط.. الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

أعلنت دولة الإمارات ، اليوم الجمعة، أن السفر بات متاحا للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والاجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في المطارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والازمات والكوارث أن باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها اليها والناقلات الاخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.





وأوضح البيان أن البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر سيتم تطبيقها على حسب المطارات في ظل الظروف الحالية والتي تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.





وأضاف أنه يجب التسجيل في خدمة تواجدي؛ لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر، إضافة الى إجراء فحص فيروس كورونا قبل السفر، وذلك اعتمادًا على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.





وأشارت إلى أنه يجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة، ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر ، ويغطي الوجهة المنشودة.





وعن عودة المقيمين، ذكر البيان أنها تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة من أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات.



