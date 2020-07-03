المحرصاوي يهنئ مجلات جامعة الأزهر العلمية لتصدرها الاستشهادات المرجعية ببنك المعرفة

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، التهنئة لمجلات القطاعات العربية والشرعية والعلوم الاجتماعية لتصدرها الاستشهادات المرجعية باللغة العربية في بنك المعرفة المصري على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدا أن توصيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدائمة بتطوير الدراسات العليا كانت حافزا للتميز وباعثا للاجتهاد في مجالات البحث العلمي.





وأوضح الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث- وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أنه بفضل توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وجهد العمداء ورؤساء وأعضاء تحرير مجلات الجامعة العلمية، حدثت طفرة غير مسبوقة في تصدر جامعة الأزهر ببنك المعرفة، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ومدير بنك المعرفة المصري أعلن تصدر اعتماد مجلات جامعة الأزهر المختلفة علي غيرها من الجامعات المصرية في الكشّاف الأول للاستشهادات المرجعية باللغة العربية والصادر عن شركة كلاريفيت أناليتيكس Web of Science من خلال موقع بنك المعرفة المصري حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى باعتماد 35 مجلة علمية يليها جامعة عين شمس بعدد مجلات 20 مجلة ، يليها جامعة الأسكندرية ب 6 مجلات ، ثم جامعة بورسعيد ب 6 مجلات ، يليها جامعة القاهرة ب 5 مجلات ، وأخيرا جامعة الزقازيق والسادات والفيوم ب 3 مجلات لكل جامعة.





وأضاف سلمان- في بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر - أن ترتيب المجلات العلمية للجامعة طبقا للقطاعات الخاصة جاء في مقدمتها قطاع أصول الدين والدعوة، يليها مجلات قطاع الشريعة والقانون ثم مجلات قطاع اللغة العربية، ثم في المرتبة الرابعة قطاع الدراسات الإسلامية والعربية، ثم المرتبة الخامسة لمجلات قطاع القراءات وعلومها، ثم مجلات قطاع العلوم الإنسانية، ثم مجلات قطاع العلوم الإجتماعية.



