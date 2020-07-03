أوباميانج يحدد شرطين لتجديد عقده مع أرسنال





وينتهي عقد أوباميانج مع ارسنال بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع لأي نادي بدون مقابل.





وذكرت شبكة إي إس بي إن الأمريكية، أن أوباميانج اشترط على إدارة ارسنال عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات بالإضافة لـ راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، لتمديد إقامته مع الجانرز.





وأشارت الشبكة أن أوباميانج يتقاضي حاليًا مع الفريق أقل من 200 ألف جنيه أسبوعيًا، لكن يحظى بعدد من الإمتيازات مع انتصارات الفريق.





يذكر أن أوباميانج هو هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفًا.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي ارسنال الإنجليزي، حدد شرطين للموافقة على تجديد عقده مع الجانرز.