التعليم العالي في اسبوع.. وزير التعليم العالي: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا...توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومجلس الصناعة

التعليم العالي في اسبوع

_توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار

_وزير التعليم العالي: لن أسمح بوجود تجمعات بامتحانات الفرق النهائية

_وزير التعليم العالي: نطور 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات والذي تم خلاله تحديد موعد امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية بالإضافة لعدد من الأحداث الهامة.





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وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة؛ لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، الممول من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا بإشراف من بنك التنمية الأفريقي.





وحضر توقيع البروتوكول د.نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومالين بلومبرج المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ويهدف بروتوكول التعاون إلى تصميم وتطوير نظام متكامل؛ لتبادل المخلفات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين من خلال ربط المنشآت التي تتولد منها مخلفات صناعية وبين المستفدين والمستخدمين المحتملين لتلك المخلفات بإعادة الاستخدام المباشر أو التدوير.





كما يهدف إلى تشجيع إعادة تدوير المخلفات؛ لتحسين كفاءة استخدام الموارد بين القطاعات الصناعية المختلفة، وتشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة في مجال إدارة المخلفات الصناعية تساعد على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي الضار للمخلفات الصناعية، وللمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتحسين نوعية البيئة في المناطق الصناعية المصرية.





وأكد الوزير، خلال توقيع البروتوكول، أهمية هذه الاتفاقية في خلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها تهدف إلى رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال جامعة تطبيقية تخدم العديد من قطاعات الدولة (الصناعية، والزراعية، والطاقة المتجددة، وغيرها)، الأمر الذي من شأنه تحقيق مردود إيجابي.





وأشار د. عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، وكذلك أهمية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتوفير العمالة الفنية والمدربة، التي تسهم في المشروعات التنموية.





كما شارك د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في فعاليات اليوم الثالث من الجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان (دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية) حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، ومدير الجلسة.





وفي بداية كلمته، أكد الوزير على أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم مع كوفيد 19، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التى تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتًا إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.





وأشار د. عبدالغفار إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضًا محاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محورى التعليم العالى، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي.





اطمأن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد.





ووجه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.





وأشار الوزير إلى أنه لن يسمح بالتجمعات نهائيا داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.





كما اطمأن الوزير علي جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجامعات والمعاهد.

















أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.





وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.





https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines







