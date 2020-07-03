الأهالي: وفاة 2 في مستشفى سرس الليان في المنوفية بسبب نقص الأكسجين .. والصحة تشكل لجنة للتحقيق

علي مدار يومين سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة المنوفية عامة ومدينة سرس الليان بشكل خاص، وذلك بسبب التوقف المفاجئ لشبكة الأكسجين بالمستشفى، مما أدى إلى وفاة شاب وسيدة مصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى بسبب نقص الأكسجين وتعطل الشبكة.





بدأت الواقعة بفيديو استغاثة من أحد الأهالي يستنجد بالمسئولين بسبب توقف الأكسجين وعدم وصوله لشقيقه لتوقف الشبكة داخل مستشفى سرس الليان، يعقبها وفاة محمد السكرى ابن قرية منشاة سلطان بمركز منوف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وعدم وصول الأكسجين له.





فيما سجلت المستشفى أيضا حالة وفاة أخرى بسبب نقص الأكسجين، فيما أكد الأهالي سقوط العديد من الضحايا بسبب نقص الأكسجين دون تحرك من الصحة.





وقال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المستشفيات والطوارى والعناية والصيانه تتوجه إلى مستشفى سرس الليان للتحقيق في بلاغ الأهالي.





وأكد أن المستشفى بها 50 اسطوانة أكسجين ممتلئة بالمستشفى، حيث سيتم إصدار بيان بشأن ما يحدث في المستشفي ومعاقبة المقصرين.