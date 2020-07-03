شهود على العصر .. ذكريات من الشعب السكندري حول بيان 3 يوليو

سيظل بيان 3 يوليو، الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، محفورًا في ذاكرة المصريين لسنوات كثيرة قادمة، ليشهد على كفاح وثورة المصريين ضد حكم الجماعة الإرهابية التي اتخذت من الدين ستارًا لتحقيق أهدافها الإرهابية، واختراق مؤسسات الدولة المصرية.





سيظل هذا اليوم نبراسًا لقدرة المصريين على الانتصار، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية بكافة مكوناتها، ومؤسساتها، حيث تمكن المصريون بمساعدة جيش جنوده خير أجناد الأرض، وجهاز شرطة رجاله بواسل، من التصدي لإرهاب الإخوان، وحماية إرادة المصريين.





وأكدت مي محمود، عضو مجلس الشباب، وأحد قيادات العمل العام بالإسكندرية، أن أسعد لحظات حياتها كان صدور بيان الرئيس السيسي في 3 يوليو، رحيل المعزول مرسي، وكنت أهتف تحيا مصر و الميدان بالكامل يهتف حتى أحسست ان هتافنا وصل لعنان السماء كنت أهتف و أبكي في وقت واحد أحسست وقتها انني عدت للحياة.





وحول ذكرياتها في يوم 3 يوليو، قالت مي إنها كانت متواجدة في ميدان سيدي جابر، وهناك رأيت شعبًا محبًا لوطنه يدافع عنه وأتذكر جيدًا في ميدان سيدي جابر، عندما كانت تنطلق أغنية شدي حيلك يا بلد، مدى تفاعل الناس ولا زلت اسمع أصواتهم في أذني إلى اليوم لقد كانت لحظة فارقة في تاريخ الوطن في كل مسيرة كانت هناك أعداد أعجز عن تخيلها.





وأضافت محمود أنني كنت أشعر أن الإسكندرية عن بكرة أبيها خرجت لتهتف "يسقط يسقط حكم المرشد"، فقد كان هناك إصرار من الجميع شباب و شيوخ رجال و نساء لن نترك الميدان حتي تعود إلينا مصر التي نعرفها.





وأشار رامي ياسين، صحفي، إن ثورة 30 يونيو، ومن بعده بيان 3 يوليو كان نبراسًا على قدرة المصريين علي الانتصار وعلى التحدي، والبدء في بناء الدولة المصرية ومكوناتها وهويتها، حيث بدأوا في بناء الدولة اقتصاديا من خلال المشروعات الاقتصادية الكبرى التي شهدتها الإسكندرية.





وأضاف ياسين إن الذكري السابعة للثورة تأتي هذا العام وهي تحمل معاني التنمية والرقي والرغبة في بناء مصر بما تحمله من قيمتها التاريخية والاقليمية خلال الفترة القادمة.





وحول ذكرياته مع يوم 3 يوليو، قال مهندس رمضان حسين، مسئول حملة تمرد بالمنتزة، أحد أكبر أحياء الإسكندرية، إن أسعد اللحظات التي لا تنسى هي خطاب الرئيسي السيسي، والذي انحاز فيه لإرادة الشعب، وأعلن فيه تعطيل العمل بالدستور، ورحيل المعزول مرسي.





وأضاف حسين، أن خطاب 3 يوليو كان إيذانًا بعودة مصر إلى المصريين، وقد عادت بفضل وجود شخص مقاتل اسمه عبدالفتاح السيسي، تحمل على عاتقه المسئولية حتى عبر بالمصريين إلى بر الأمان، وخلصنا من حكم الجماعة الإرهابية، و هو الأن يقود الجهود من أجل بناء دولة عصرية حديثة، واقتصاد قوي حتى تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها.