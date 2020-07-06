النداءات الإلهية في القرآن

في القرآن نداءات وتوجيهات من الله تعالى للعباد منها نداءات عامة ونداءات خاصة ..النداءات العامة عادة ما يكون الخطاب فيها لكل البشر والجن وعادة ما تبدأ بياء النداء ثم ذكر المنادى مثل..يا أيها الناس أو يا معشر الجن والإنس ثم يأتي التوجيه او الخطاب الإلهي.





والنداءات الخاصة عادة يكون الخطاب موجه لطائفة معينة من الناس مثل..ياأهل الكتاب وياأيها الذين آمنوا ويا أيها الكافرون ..هذا وعادة ما يتخلل النداءات التوجيه والنصح والتحذير والبيان والأمر والنهي الإلهي ولفت الأنظار.





هذا ونجد في القرآن سبع وثمانون نداء خص بهم الحق عز وجل عباده المؤمنين بالذكر والغاية منها تربية الله تعالى لعباده المؤمنين وإرشادهم إلى مافيه الخير والنفع لهم ونهيهم عن ما فيه الضرر لهم وتوجيههم وبيان الصالح والنافع لهم وما كانت كل هذه النداءات إلا لاكتمالهم ومقامهم في مقام العبودية الكاملة الخالصة لله تعالى حتى يحظوا بشرف الإنتساب بالعبودية له تعالى وحتى يتخلقوا بأخلاق نبيهم ورسولهم صاحب الخلق العظيم الذي جاء بالمكارم والفضائل والمحاسن والقيم الإنسانية النبيلة.





ومعلوم أن شرف العبودية لا يرقاه شرف فبها يتحرر العبد من كل غير وسوى ومن عبادة الأنفس والأهواء ويكمن في العبودية العز والعزة والغنى والإستغناء عن ما سوى الله ..ورحم الله تعالى الإمام علي إبن ابي طالب كرم الله وجهه إذ قال في شرف العبودية في مناجاته..كفى لي فخرا أن أكون لك عبدا..وكفى لي عزا أن تكون لي ربا ..أنت لي كما أحب فوفقني إلى ما تحب.





هذا ونلاحظ أن الأمر والتوجيه الإلهي في كل نداء يأتي مباشرة بعد ياء النداء فنجد الأمر والتوجيه يأتي مباشرة..ياأيها الذين آمنوا إفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا إلا في آية واحدة لم يأتي الأمر والتوجيه المباشر بل سبق تنبيه من الله قبل الأمر والتوجيه وهذا النداء المفرد بين النداءات الإلهية الخاصة بالمؤمنين هو النداء الخاص بالأمر الإلهي للمؤمنين بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله.





فلم يقل سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما..مباشرة وإنما لفت نظر المؤمنين أولا إلى عظمة قدر النبي الكريم وسمو قدره عنده سبحانه وتعالى فبدأ سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله بالصلاة على النبي وعطف الملائكة الكرام عليه سبحانه من قبل أن يصدر الأمر بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله.. فقال عز وجل..إن الله وملائكته يصلون على النبي.





وفي ذلك بيان واضح وصريح على مدي عظم شأن النبي ومكانته ومنزلته عند ربه تعالى ومحبة ربه تعالى له ولما لا وهو النبي المصطفى والرسول المرتجى وهو عين مراد الله تعالى من بين جميع خلقه.. ثم جاء الأمر بعد ذلك للمؤمنين بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله..ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما..من هنا ولأجل ذلك نقول بلسان المحبة والتقدير والتوقير والتعظيم لرسولنا الحبيب ..ياهنا هنانا بحضرته..ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا قال ..لا يعرف قدري إلا ربي ..فاللهم صلى وسلم وزد وبارك على خلليك الأكرم وحبيبك الأعظم صلاة دائمة بدوامك باقية ببقاءك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيه وترضى بها عنا يارب العالمين.