AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:42 م
الأوقاف: لا مخالفات
الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة
Advertisements
محمود ضاحي
أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار متابعة عمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل تم غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة .

وأوضحت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

طالبت وزارة الأوقاف جموع المصلين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد من ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين والوضوء في المنازل واستخدام الكحول، وذلك حتى لا تضطر لغلق المساجد مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إغلاقها مسجد الحسين مساء اليوم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في مسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والتي تسبب في تجمع المصلين حوله مرددين خلفه.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.

غلق مسجد الحسين
وقررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الإلتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية. 

وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عند كل صلاة.. الأوقاف توجه الأئمة بالتنبيه على إجراءات الوقاية في المساجد

وزير الأوقاف يصل إدارة غرفة عمليات الديوان العام لمتابعة إجراءات فتح المساجد فجر غدٍ

الأوقاف تتابع تعقيم المساجد.. المصلون يظهرون وعيًا غير مسبوق.. شاهد

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

تقصير وعدم التزام.. الأوقاف تكشف تفاصيل غلق مسجد الحسين

تحذير جديد.. "الأوقاف" تناشد المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

وفاة الفنان محمود جمعة

يقع فيه الكثيرون .. خطيب المسجد النبوي: هذا الفعل سبب زوال النعم.. فيديو

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شانجان تعلن طرح سيارة جديدة في مصر بسعر تنافسي.. صور

كلوب يوضح موقف محمد صلاح وزملائه من المشاركة في المباريات المقبلة

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شفاء الإعلامى حسام حداد من فيروس كورونا

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي