هويدا دويدار تكتب: بين سماء وأرض

لقد عشنا جميعا أزمة خانقة ومازلنا نعيش على أثرها، جعلت كل منا حبيس أفكاره، فأفرزت شخصيات عرفناها وأحيانا لم نعرفها وأخري فاقت كل التوقعات، فالجدران لم تكن إلا وسيلة لإكتشاف انفسنا من جديد وإعادة ترتيب القادم وإحصاء مكتسبات الفترة السابقة من حياتتا، ومن تخلي ومن تمسك بالوصل.





وقد نظر كل منا من شرفته ليجد السماء قد غطتها الطائرات الورقية بألوانها المتعددة منها المبهج ومنها القاتم، وكل منها ينظر بعين حاله، ومن العجيب أنه في الكثير من الأحوال لم نجد الأطفال يقومون علي طيران طائراتهم.....!!!، فأحيانا نجد آباء أو شباب، فهل حملت تلك الطائرات التي صنعناها بأيدينا بعضا من أحلامنا معها؟؟، لنراها ترتفع في الهواء لتحلق بعيدها بعد ان تكون قد اضنتنا وأخذت الكثير من عافيتنا، لنشعر بأن جزء من الروح يحلق معها..حتي اذا أظلم الليل عادت إلينا مرة أخرى إلى أرض الواقع حبيسة الجدران مرة أخري.. حتي تشرق الشمس من جديد وتضئ أرواحنا مرة أخري مع أمل جديد لنخرج أحلامنا من جدرانها، ونعافر ونقاوم ولم نخشى يوما ان نفقدها دون يأس لنرفعها لتحلق من جديد.. حتي وان فقدناها عدنا يملؤنا الأمل .. لنصنع أجمل منها.. فإننا نصنع أحلامنا بأيدينا.. فدائما الثقة في الله..ثم النفس التي كرمها الله وجعلها مصدرا لتعمير الارض.. فمن العادي ان خسرت..ولكن من الطبيعي ان تكسب حتي وان تقطعت كل خيوطك.. صلها من جديد وتوكل مادمت حي ترزق.



