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برلمان

برلمانية: الغائبون عن امتحانات الجامعات خائفين من الرسوب وليس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 01:02 ص
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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أحمد أيمن
قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة غياب طلاب الجامعات في أولى أيام الامتحانات تأتي لسببان الأول وهو الرئيسي لعدم استعداد الطلاب للامتحان التحريري، ظنا منهم حتى اللحظة الأخيرة أن الامتحانات سيتم إلغاؤها أو استبدالها بأبحاث وامتحانات إلكترونية، تسمح لهم بالغش وتسريب الامتحان.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الثاني يتمثل في خوف نسبة قليلة من الطلاب لا تتخطى الـ2% من إجمالي الطلاب الغائبين من فيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض ضعف المناعة، مؤكدة أن إجراء الامتحانات بالجامعات إجراء حتمي لتحقيق العدالة في تحديد مصائر الطلاب، المعيد والدكتور ووكيل النيابة.  

وأشارت إلى أن تتابع سير امتحانات الجامعات بجانب امتحانات الثانوية العامة المنعقدة حاليا لرصد أي مخالفات أو تجاوزات وإصدار توصيات بشأنها لوزارتي التعليم، تفعيلا لدور مجلس النواب الرقابة وحرصا على حياة الطلاب في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. 

وشهدت لجان الامتحانات بالجامعات غياب 305 طالبا في اليوم الأول، كما شهدت لجان حدوث 10 حالات غش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين على الفور.
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