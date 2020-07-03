باليونان وإيطاليا.. المفوضية الأوروبية تطالب شركات الطيران بتعويض المسافرين عن الرحلات الملغاة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرارها باتخاذ إجراءات لم تكشف عن فحواها ضد اليونان وإيطاليا، حيث قامت شركات الطيران والنقل البحري في كلتا الدولتين بمنح من ألغيت رحلاتهم بسبب كوفيد-19 قسائم فقط وليس مبالغ مستردة، وذلك حسبما أفادت قناة "يورنيوز".





وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسماكر "إن هذا الإجراء الذي اعتمدته اليونان وإيطاليا يتعارض مع قواعد حقوق الركاب التي تنص بوضوح على أن الركاب لهم الحق في الاختيار ما بين استلام القسائم أو المطالبة باسترداد المبالغ في أعقاب إلغاء رحلات الطيران أو البواخر".





المسافرون الأوروبيون أعربوا عن امتعاضهم من الاستراتيجية التجارية لشركات الطيران.





أمام أثينا وروما الآن نحو شهرين للرد على خطاب الإشعار الرسمي الذي أرسلته المفوضية الأوروبية وهي الخطوة الأولى في الإجراء.





وأرسلت المفوضية الأوروبية بالفعل رسائل متطابقة إلى منظمي الرحلات السياحية في عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا والبرتغال وحتى بولندا.