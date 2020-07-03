AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث: الموقف المصري يمثل الأطراف الممانعة للتوسعات التركية في الإقليم ..فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:56 م
التدخلات التركية
التدخلات التركية في العراق
Advertisements
اسراء صبري
قال كرم سعيد، الباحث في الشئون التركية، إن بيان مصر الخاص بـ تضامنها مع العراق ضد ممارسات تركيا الاستفزازية، متابعا: هذا ليس الموقف الأول من نوعه من جانب مصر، فـ الشهر الماضي أصدرت الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا تحت مسمى مخلب النمر في شمال العراق.


وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري واضح ضد أي تدخلات في الشئون الخاصة بالدول، مشددا على أن الموقف المصري أحد المواقف التي تمثل الأطراف الممانعة للتوسعات التركية في شمال الإقليم.


وأوضح أن بيان الخارجية المصرية يأتي في سياق التأكيد على السياسة المصرية الثابتة والراسخة، سواء برفض التدخلات في الشئون الخاصة بالدول، أو بمناهضة التوسعات التركية في الإقليم.


وتابع: أن الإدارة التركية تراهن على بعدين أساسيين في التوسع في الإقليم، وهم : التوتر المتواجد في المنطقة العربية ، بالإضافة إلى حالة الضعف العربية والخلافات المتواجدة بين الدول العربية.


وواصل قائلا: أن تركيا تراهن على الاستضافات الدولية والإقليمية المضادة في صراعات الإقليم سواء في سوريا أو في ليبيا أو في العراق، لافتا إلى أن تركيا تجد في تلك الدول أرضية خصبة لتمديد نفوذها في هذه الدول.


وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى استثمار الخلافات البينية داخل كل دولة، من أجل تعزيز نفوذها، معقبا أن هذا ظهر بوضوح في الأزمة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير حسام زكي لـ"أ ش أ": التدخل التركي في الشأن العربي مرفوض.. والجامعة العربية تدعم الموقف المصري بشأن سد النهضة

لاستهداف الأكراد.. تركيا تنشر «قوات خاصة» داخل أراضي العراق

أول رد فعل إماراتي على قصف تركيا وإيران للعراق

تمارس البلطجة السياسية.. العرابى: تركيا أداة لدول كبرى لتنفيذ أهداف معينة في المنطقة

مقتل جندي تركي في شمال العراق

هويدا دويدار تكتب: التدخلات التركية في شئون دول الجوار

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقرر إزالة اسمي حسن شحاتة وأشرف قاسم من على منشآت النادي

بوساطة أفريقية.. السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

محرز فخر العرب الحقيقي.. مانشستر سيتي يستفز محمد صلاح بعد الرباعية

غلق مسجد الحسين.. 3 أئمة و14 عاملا يمثُلون للتحقيق أمام الوزارة

نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

محمد رمضان يظهر بإطلالة كلاسيكية .. والجمهور: خلف الدهشوري خلف