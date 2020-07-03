باحث: الموقف المصري يمثل الأطراف الممانعة للتوسعات التركية في الإقليم ..فيديو





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري واضح ضد أي تدخلات في الشئون الخاصة بالدول، مشددا على أن الموقف المصري أحد المواقف التي تمثل الأطراف الممانعة للتوسعات التركية في شمال الإقليم.





وأوضح أن بيان الخارجية المصرية يأتي في سياق التأكيد على السياسة المصرية الثابتة والراسخة، سواء برفض التدخلات في الشئون الخاصة بالدول، أو بمناهضة التوسعات التركية في الإقليم.





وتابع: أن الإدارة التركية تراهن على بعدين أساسيين في التوسع في الإقليم، وهم : التوتر المتواجد في المنطقة العربية ، بالإضافة إلى حالة الضعف العربية والخلافات المتواجدة بين الدول العربية.





وواصل قائلا: أن وواصل قائلا: أن تركيا تراهن على الاستضافات الدولية والإقليمية المضادة في صراعات الإقليم سواء في سوريا أو في ليبيا أو في العراق، لافتا إلى أن تركيا تجد في تلك الدول أرضية خصبة لتمديد نفوذها في هذه الدول.





وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى استثمار الخلافات البينية داخل كل دولة، من أجل تعزيز نفوذها، معقبا أن هذا ظهر بوضوح في الأزمة الليبية.