نشرة المرأة والصحة.. ضرورة تأهيل المتحرش نفسيا.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى.. أفضل أنواع الكمامات للاستخدام.. فوائد الفلفل الحار في سد الشهية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
العقوبة لا تكفي .. استشاري نفسي يقترح تأهيل المتحرشين نفسيًا داخل السجون
في منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، تحدث النجم إياد نصار عن قضايا التحرش ، واقترح حلًا باعتبار المتحرش مريضا نفسيا ومعاملته معاملة الأمراض النفسية الخطيرة و إخضاعه للعلاج .
وحول هذه الفكرة ، أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، أن عقوبة المتحرش بالسجن هي أمر غير كاف بل يخلق منه شخصا أكثر عنفًا وعدوانية وقد يتطور الأمر من التحرش للاغتصاب ، فـ عقوبة السجن غير رادعة تمامًا للمتحرشين .
8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى
يعاني الكثير من حصوات الكلى التي لا يتم اكتشافها بشكل فوري، لكن بعد فترة من تكون الحصوات وزيادة حجمها تبدأ بعض الأعراض في الظهور ينذرك بوجود مشكلة ما في الكلى تستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل للإطمئنان على صحة الكلى .
8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى
يعاني الكثير من حصوات الكلى التي لا يتم اكتشافها بشكل فوري، لكن بعد فترة من تكون الحصوات وزيادة حجمها تبدأ بعض الأعراض في الظهور ينذرك بوجود مشكلة ما في الكلى تستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل للإطمئنان على صحة الكلى .
حصوات الكلى قد تحدث نتيجة قلة شرب الماء ، وتناول الأكلات الجاهزة السريعة بشكل مفرط ، مع الإفراط في تناول الأملاح والمشروبات الغازية ،مما يسبب تراكم الأملاح على الكلى ثم تبدأن في تكوين الحصوات .
بعد ظهور سلالة أكثر شراسة.. طرق انتقال عدوى إنفلونزا الخنازير
تعرف إنفلونزا الخنازير باسم فيروس H1N1، وقد ظهرت مؤخرا سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير في الصين أكثر شراسة، وتسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا العادية، ويمكن لهذا النوع من إنفلونزا الخنازير ان ينتقل من شخص لآخر.
ولأول مرة تتصدر أنفلونزا الخنازير عناوين الصحف في عام 2009، عندما تم اكتشافها لأول مرة في البشر اصبحت جائحة، لأنها أحد الأمراض المعدية تصيب الناس في جميع أنحاء العالم أو في قارات متعددة في نفس الوقت، وفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.
بفلتر أم قماش أم عادية .. أي كمامة تصلح للاستخدام اليومي؟ .. طبيب يجيب
أكد الدكتور أحمد نجم استشاري الأنف والأذن والحنجرة ، أن الكمامات لها أنواع كثيرة متداولة في الأسواق ، لكن يمكنك اختيار نوع الكمامة وفقًا لطبيعة الاستخدام وحسب الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم .
المرأة
احترس.. هذه العلامات تخبرك أن المناعة فى خطر
يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟
بفلتر أم قماش أم عادية .. أي كمامة تصلح للاستخدام اليومي؟ .. طبيب يجيب
أكد الدكتور أحمد نجم استشاري الأنف والأذن والحنجرة ، أن الكمامات لها أنواع كثيرة متداولة في الأسواق ، لكن يمكنك اختيار نوع الكمامة وفقًا لطبيعة الاستخدام وحسب الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم .
وأوضح الدكتور أحمد نجم خلال لقائه في برنامج احنا الستات المذاع على قناة ten أن الكمامة الطبية الزرقاء تصلح لقضاء المشاوير العادية اليومية ، وإذا تعرضت الكمامة للبلل نتيجة رذاذ الكلام يجب تغييرها فورًا .
تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى
حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض و يكتشفونها عن طريق الصدفة ، وهي بالطب تؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها وتنقية الدم من السموم ، لذا تحتاج الكلى إلى تناول مشروبات لتطهيرها وتنظيفها بشكل مستمر لمنع تكون الحصوات .
تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى
حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض و يكتشفونها عن طريق الصدفة ، وهي بالطب تؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها وتنقية الدم من السموم ، لذا تحتاج الكلى إلى تناول مشروبات لتطهيرها وتنظيفها بشكل مستمر لمنع تكون الحصوات .
المرأة
احترس.. هذه العلامات تخبرك أن المناعة فى خطر
البشرة هى أول شئ في الجسم يتأثر بالجراثيم والميكروبات كما أنها مرآة للصحة العامة وهي الحاجز الأول للجسم ضد الجراثيم، وذكر موقع " webmd" أن شكل ومظهر البشرة يعكس مدى كفاءة وأداء الجهاز المناعى فى محاربة الميكروبات والمواد الضارة.
يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟
أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أن الفلفل الحار من أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة ، وأوضح أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية .
يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا
يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا
أكدت الدكتورة غادة شرف استشاري التغذية العلاجية أن العنب من أهم الفواكه التي يجب أن نتناولها بكثرة فهو يحتوي على فيتامين a و فيتامين C ويحتوي على مادة الفلافونويد وهي مضادة للأكسدة تخلص الجسم من الجذور الحرة وتقضي على الالتهاب وتخلص الجسم من السموم .
وأوضحت الدكتورة غادة شرف في مداخلة هاتفية مع برنامج عيادة ten أن العنب يحتوي على مركب معين يفيد صحة الأسنان ويقويها لسنوات طويلة ، ويحمي الطبقة الخارجية للأسنان ويقلل من التهابات اللثة ، وهو ما أكدته دراسة علمية حديثة .
احذر.. الإكثار من البنجر يسبب حصوات الكلى
احذر.. الإكثار من البنجر يسبب حصوات الكلى
يحتوى البنجر على العديد من المواد والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مما يجعل الأطباء دائما ينصحون الناس تناوله للوقاية من الأمراض والتمتع بالصحة والنشاط.
وبالفعل البنجر مفيد لعلاج أمراض الدورة الدموية الأنيميا والضغط وغيرها العديد من الأمراض ولكن الاكثار منها يعرض الإنسان للإصابة بالأمراض خاصة حصوات الكلى.