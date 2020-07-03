نشرة المرأة والصحة.. ضرورة تأهيل المتحرش نفسيا.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى.. أفضل أنواع الكمامات للاستخدام.. فوائد الفلفل الحار في سد الشهية

ولأول مرة تتصدر

عناوين الصحف في عام 2009، عندما تم اكتشافها لأول مرة في البشر اصبحت جائحة، لأنها أحد الأمراض المعدية تصيب الناس في جميع أنحاء العالم أو في قارات متعددة في نفس الوقت، وفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.

أكد الدكتور أحمد نجم استشاري الأنف والأذن والحنجرة ، أن

لها أنواع كثيرة متداولة في الأسواق ، لكن يمكنك اختيار نوع الكمامة وفقًا لطبيعة الاستخدام وحسب الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم .





وأوضح الدكتور أحمد نجم خلال لقائه في برنامج احنا الستات المذاع على قناة ten أن الكمامة الطبية الزرقاء تصلح لقضاء المشاوير العادية اليومية ، وإذا تعرضت الكمامة للبلل نتيجة رذاذ الكلام يجب تغييرها فورًا .



تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى



حصوات الكلى من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض و يكتشفونها عن طريق الصدفة ، وهي بالطب تؤثر على عمل الكلى وأدائها لوظيفتها وتنقية الدم من السموم ، لذا تحتاج الكلى إلى تناول مشروبات لتطهيرها وتنظيفها بشكل مستمر لمنع تكون الحصوات .

المرأة

احترس.. هذه العلامات تخبرك أن المناعة فى خطر



البشرة هى أول شئ في الجسم يتأثر بالجراثيم والميكروبات كما أنها مرآة للصحة العامة وهي الحاجز الأول للجسم ضد الجراثيم، و webmd " أن شكل ومظهر " أن شكل ومظهر البشرة يعكس مدى كفاءة وأداء الجهاز المناعى فى محاربة الميكروبات والمواد الضارة.