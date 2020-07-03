آداب عين شمس تعلن حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات السنة النهائية

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم رفع حالة التاهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية في الموعد المحدد وهو الاثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .





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وأضاف الدكتور مصطفي ان اللجان تتضمن 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى .





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وأكد مرتضي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تتكاتف إدارات الكلية المنوطة بتنفيذ إجراءات الامتحانات من أجل تجهيز قاعات الامتحان والكنترولات ومضاعفة عددها حرصًا على تنفيذ آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم حدًا من انتشار فيروس " كوفيد 19 "





وأشار الدكتور مصطفى مرتضى الي أنه من المقرر أن يتواجد الفريق الطبي بالكلية بكامل طاقته خلال اللجان بالإضافة إلى توفير اجهزة ومعدات الكشف الطبي والإسعاف الأولي مثل أجهزة قياس درجة الحرارة وضغط الدم وتوفر سيارة اسعاف لأي حالات طوارئ.





وأضاف عميد الكلية أنه تم تخصيص عدد 4 غرف للعزل في حالة اكتشاف حالات اصابة خفيفة بالفيروس للتمكن من إجراء الفحص اللازم وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.



