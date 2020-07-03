د. خالد قنديل يكتب: سد النهضة ودبلوماسية مصر الحاسمة

قال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن مصر أدارت مفاوضات سد النهضة حتى الساعة بكل سعة صدر وبتشبث واضح بالسبل الدبلوماسية ودون اللجوء إلى لغة يُفهم منها أى نوع من التهديد، لكنها اتسمت بالوضوح والحزم، فالمسألة بالنسبة لمصر مسألة وجود وأمن قومى وليست مسألة تنمية وتحسين أوضاع كما هو الحال لدى الطرف الإثيوبي، وأضاف بأن الهروب الإثيوبى من استكمال الاتفاق بجوانبه القانونية وإعلانها أنها ستبدأ عملية ملء خزانات سد النهضة من طرف واحد، وفى حال شرعت بالفعل بهذه العملية دون اتفاق كامل، هو إعلان حرب بكل المقاييس على مصر والسودان معًا، ولا يخفى على أحد أن اثيوبيا بمفردها تعرف أن إعلانا من هذا النوع لن يجلب عليها إلا الكوارث، وهذا يقود إلى الاستنتاج بأن هناك قوة خارجية من قوى الشر تعدها بالحماية أو الدفاع عنها أو دعمها إلى آخر الحدود مقابل تعطيش مصر وتجويع شعبها.





وأكد د.قنديل فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام اليوم الجمعة أن القيادة المصرية دون أدنى شك تعرف خبايا هذه الأمور، وتقود دبلوماسية هادئة للوصول الى آخر مفترق لكل الطرق والتى لا يبقى فيها أمام إثيوبيا سوى الأخذ بعين الاعتبار مصالحها الحقيقية، مع عدم المساس بمصالح جوارها التاريخى الذى تعايشت معه على ضفاف النيل لقرون طويلة من الزمن، ورغم أنها طول تاريخها وهى تحاول السيطرة على منابع النيل وحرمان مصر من المياه حيث يسجل تاريخها العديد من المحاولات بدأت منذ أكثر من 700 عام فى عهد ملك الحبشة جيلاوديووس الذى سعى إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى البحر الأحمر لقطع المياه عن مصر، لنصل اليوم إلى مشروع سد النهضة الذى يحاول الجانب الإثيوبى المحمل بهموم الانتقال السياسى والانتخابات المؤجلة أن يصور للشارع الملتهب أن مشروع سد النهضة بمثابة روح جديدة لإنعاش البلد الفقير الذى يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة ويفتقد معظمهم الطاقة الكهربائية، دون أن ينظروا للوراء ويقرأوا التاريخ الذى كتب لهم محاولات فاشلة فى تحقيق انتصار غير شرعى ونجاح زائف، إلا أنهم أصروا على استكمال محاولة جديدة فى سجلاتهم أو أخذهم بنصيحة عابر سبيل فى هذا التاريخ يوقعها بوهم أنها ستنهض وحدها بسد دون الأخذ بمصالح شركائها التاريخيين فى مياه شربهم وزراعتهم وطاقتهم وبالنهاية حياتهم، بل إن العديد من التجارب البحثية أكدت لهم أنه لا بديل عن التنسيق، ولا يوجد مكانان فى العالم يتم تشغيل سدين كبيرين على النهر نفسه دون تنسيق وثيق، وكان معهد ماستشوسيس الامريكى وهو أحد المراكز البحثية، قد أكد فى دراسته أن هناك مشكلات فنية عديدة تقابل السد الإثيوبى أولاها الحاجة لتنسيق شامل لإدارة وتشغيل السدود على مجرى النهر، انتقالا إلى ما أطلقوا عليه ملف تقديرات المخاطر، حيث أجمع الحضور على أن بناء السد بصورته الحالية تضمن مخاطر عالية، مرورا بمستقبل إدارة الطاقة الكهرومائية المولدة من السد التى تتجاوز الطاقة المولدة من سوق إثيوبيا المحلى الحالى للطاقة، إضافة إلى إدارة إثيوبيا لسد النهضة خصوصًا فى عملية ملء الخزانات، مؤكدين أنها عمليا تحمل مخاطر عالية، حيث تبلغ طاقته التخزينية ما يفوق تدفق النيل الأزرق لمدة عام.





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لاتزال أزمة سد النهضة الإثيوبى تثير جدلا وقلقا كبيرين ليس للجانب المصرى فقط ولكن للإثيوبيين أيضا، فأطراف مفاوضات سد النهضة مصر والسودان واثيوبيا أنجزوا الكثير فى مفاوضاتهم الماراثونية التى استمرت لنحو تسع سنوات، ثلاثتهم يقرون بأنهم غطوا كل الجوانب الفنية لاتفاق شامل لآلية ملء السد والتنسيق الفنى المطلوب بشكل مستمر لضمان إدارة كل السدود على النيل خصوصًا السدين الكبيرين وهما سد أسوان المصرى والنهضة الإثيوبي.





ومن المعلوم أن أى اتفاق إقليمى أو دولى على مصادر الطاقة والمياه وخلافها لا ينتهى ويصادق عليه إلا إذا استكملت الجوانب القانونية الملزمة لكل الأطراف لتكون مرجعية مستقبلية فى حال حدوث خلل ما عند أحدها أو نشوب خلاف بسبب عدم التزام أى منهم ببنود الاتفاق. هنا دخلت السياسة ومصالح الأطراف الخارجية وتحديدا للجانب الإثيوبى بألا يُلزم نفسه بأى اتفاق قانوني، وسعى بكل السبل لمد أجل المفاوضات وتحويلها إلى (مفاوضات من أجل المفاوضات)، وهو ما يوصف بطريقة قتل الوقت فى التفاوض عندما لا تريد تقديم تنازلات أو عندما تريد ابتزاز التنازلات من الآخرين.





مصر أدارت المفاوضات حتى الساعة بكل سعة صدر وبتشبث واضح بالسبل الدبلوماسية ودون اللجوء إلى لغة يُفهم منها أى نوع من التهديد، لكنها اتسمت بالوضوح والحزم، فالمسألة بالنسبة لمصر مسألة وجود وأمن قومى وليست مسألة تنمية وتحسين أوضاع كما هو الحال لدى الطرف الإثيوبي.





الهروب الاثيوبى من استكمال الاتفاق بجوانبه القانونية وإعلانها أنها ستبدأ عملية ملء خزانات سد النهضة من طرف واحد، وفى حال شرعت بالفعل بهذه العملية دون اتفاق كامل، هو إعلان حرب بكل المقاييس على مصر والسودان معًا، ولا يخفى على أحد أن اثيوبيا بمفردها تعرف أن إعلانا من هذا النوع لن يجلب عليها إلا الكوارث، وهذا يقود الى الاستنتاج بأن هناك قوة خارجية من قوى الشر تعدها بالحماية أو الدفاع عنها أو دعمها إلى آخر الحدود مقابل تعطيش مصر وتجويع شعبها.





القيادة المصرية دون أدنى شك تعرف خبايا هذه الأمور، وتقود دبلوماسية هادئة للوصول الى آخر مفترق لكل الطرق والتى لا يبقى فيها أمام إثيوبيا سوى الأخذ بعين الاعتبار مصالحها الحقيقية، مع عدم المساس بمصالح جوارها التاريخى الذى تعايشت معه على ضفاف النيل لقرون طويلة من الزمن، ورغم أنها طول تاريخها وهى تحاول السيطرة على منابع النيل وحرمان مصر من المياه حيث يسجل تاريخها العديد من المحاولات بدأت منذ أكثر من 700 عام فى عهد ملك الحبشة جيلاوديووس الذى سعى إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى البحر الأحمر لقطع المياه عن مصر، لنصل اليوم إلى مشروع سد النهضة الذى يحاول الجانب الإثيوبى المحمل بهموم الانتقال السياسى والانتخابات المؤجلة أن يصور للشارع الملتهب أن مشروع سد النهضة بمثابة روح جديدة لإنعاش البلد الفقير الذى يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة ويفتقد معظمهم الطاقة الكهربائية، دون أن ينظروا للوراء ويقرأوا التاريخ الذى كتب لهم محاولات فاشلة فى تحقيق انتصار غير شرعى ونجاح زائف، إلا أنهم أصروا على استكمال محاولة جديدة فى سجلاتهم أو أخذهم بنصيحة عابر سبيل فى هذا التاريخ يوقعها بوهم أنها ستنهض وحدها بسد دون الأخذ بمصالح شركائها التاريخيين فى مياه شربهم وزراعتهم وطاقتهم وبالنهاية حياتهم، بل إن العديد من التجارب البحثية أكدت لهم أنه لا بديل عن التنسيق، ولا يوجد مكانان فى العالم يتم تشغيل سدين كبيرين على النهر نفسه دون تنسيق وثيق، وكان معهد ماستشوسيس الامريكى وهو أحد المراكز البحثية، قد أكد فى دراسته أن هناك مشكلات فنية عديدة تقابل السد الإثيوبى أولاها الحاجة لتنسيق شامل لإدارة وتشغيل السدود على مجرى النهر، انتقالا إلى ما أطلقوا عليه ملف تقديرات المخاطر، حيث أجمع الحضور على أن بناء السد بصورته الحالية تضمن مخاطر عالية، مرورا بمستقبل إدارة الطاقة الكهرومائية المولدة من السد التى تتجاوز الطاقة المولدة من سوق إثيوبيا المحلى الحالى للطاقة، إضافة إلى إدارة إثيوبيا لسد النهضة خصوصًا فى عملية ملء الخزانات، مؤكدين أنها عمليا تحمل مخاطر عالية، حيث تبلغ طاقته التخزينية ما يفوق تدفق النيل الأزرق لمدة عام.









العقل والحكمة وتجارب التاريخ البشرى عبر العصور تقول إنه فى مثل هذه الحالات لا بديل عن التشارك والتفاهم والعمل المشترك من خلال دراسات حقيقية تضمن للأطراف كافة حقهم. والدبلوماسية المصرية تسير بخطى واثقة وثابتة عبرت عنها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقى عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، واستكمل المسار وزير الخارجية سامح شكرى الذى قال فى أثناء كلمة له بجلسة فى مجلس الأمن حول سد النهضة، إنه على مجلس الأمن الدولى العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبتلك الحكمة والذكاء الدبلوماسى المصرى وُضعت أثيوبيا أمام مسئوليتها الكاملة فى الخطوة التالية، ملء خزانات سد النهضة بعد الاتفاق بشقيه الفنى والقانونى وبغطاء سياسى إفريقى ودولى يضمن الحفاظ على وجود مصر والسودان وأمنهما القومى وهو ما يشكل الوقت بنفسه حفاظا على أمن اثيوبيا وتنميتها، أو الخيار الأصعب بإعلان حرب مفتوحة عبر البدء بملء الخزانات دون اتفاق بما يتسبب حينها بفقدانها لإمكانية التنمية المنشودة وتعريض كل أمنها ووجودها للخطر.



