قومي المرأة يعلن عن دعمه للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب

طالب المجلس القومي للمرأة الفتيات والسيدات سرعة الابلاغ عن الشاب التهم بالتحرش والاغتصاب وعدم السكوت خوفًا او التردد في الإبلاغ عنه وذلك حتى يحصل هذا الشاب علي عقابه وحماية فتيات اخريات من الوقوع ضحايا له أو لغيره.





يأتي ذلك من منطلق دور المجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة المصرية وحمايتها ودعمها للحصول على حقوقها التى منحها لها القانون، واستجابه منه لردود الافعال للفتيات والسيدات على البيان الأول الذي اصدره أمس والخاص بمتابعته لما أثير مؤخرًا على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام) ، والذي دفع مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات .





ويوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى اليكترونيًا للنيابه العامه ، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا الآن هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5PajmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true

مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ملئ البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.





كما لزم التنبيه الى عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذر على الشاكية تقديم شكواها إلكترونيًا، فحقها مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة.





ولا تُعْتَمَد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة، ولا يُنْظَر إليها.،والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "WhatsApp” بما تقرر بشأنها.





كما يعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، ومساندتهن حتى ينال هذا الشاب عقابه الذى يستحقه طبقا للقانون ، وحتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن ، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب.





حيث يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115 ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :



