تمجيد للاستعمار.. مصطفى بكري: إعادة تمثال ديليسبس لـ مدخل قناة السويس مرفوض

قال الإعلامي مصطفي بكرى إن قضية تمثال ديليسبس أحدثت ضجة فى كل الاوساط.





وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن أصوات الرافضين لإعادة التمثال الكئيب إلى موقعه القديم فى مدخل قناة السويس تتصاعد.





وأضاف بكرى، أن حالة من الغضب طالت الشعب المصرى وليس أهالى بورسعيد الشرفاء فقط بإعتبار أن عودة التمثال ما هى إلا تمجيد للاستعمار الذي تم دحره في فترة العدوان الثلاثى عام 1956.





وتابع بكرى: يعتبر خيانة لكل دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.





واقترح بكرى، وضع تمثال دي لسبس فى منزله فى اسماعيلية، أول أحد المتاحف الموجودة فى مدن القناة، مؤكدا أن وضع التمثال في مدخل قناة السويس أمر مرفوض تماما.