الحكومة تسدد 58 مليار جنيه للمقاولين.. تفاصيل

كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن سداد الحكومة لنحو 50 مليار جنيه لشركات المقاولات خلال العام المالى 2019 - 2020 والذي انتهى قبل عدة أيام.









وأضاف رئيس الاتحاد لـــ"صدى البلد"، أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع وزير الإسكان وعدد من المسئولين لسداد مبالغ إضافية للعاملين بـــ قطاع المقاولات عقب أزمة فيروس كورونا.





اقرأ أيضا:

اتحاد المقاولين: اججراءات الحكومة قللت من خسائر كورونا على العاملين بالقطاع





وتابع سعد، أن المديونية لا تزال ضخمة، ومنتظر سداد مبالغ تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال الشهر الجارى بالتزامن مع بدء العام المالى الجديدة 2020 - 2021.









وأشار المهندس محمد سامي سعد، إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير المنظومة الالكترونية به، لمواكبة النقلة النوعية التكنولوجية الجديدة من تطبيقات الموبايل وخلافه ، بما ييسر على المقاول إنهاء أعماله بالاتحاد بسهولة وسرعة وجاري العمل على تحديث البرامج الالكترونية التي يعمل بها الاتحاد بالكامل.