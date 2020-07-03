والد شادية له موقف مماثل.. ناقد فني: تصريحات يوسف الشريف قضية اجتماعية بالدرجة الأولى.. فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي ، أن تصريحات الفنان يوسف الشريف بشأن رفضه للتلامس في الأعمال الفنية، قضية اجتماعية أكثر منها قضية فنية، مشيرا إلى أنه موقف اجتماعي كلنا نعيشه في كل الأسرة وهو موجود من زمن في المجال الفني.





وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر أعطى للتصريحات مساحة وانتشار كبير، لافتا إلى أن تاريخ الفن يعرف جيدا مثل هذه الأمور.





ونوه الناقد الفني، إلى أن والد الفنانة شادية رفض تمثيل ابنته مشهد يوجد فيه قبلة وهذا الأمر ليس جديدا وليست حالة الفنان يوسف الشريف الوحيدة في أمر عدم التلامس في الأعمال الفنية التي يقدمها والقبلة اتلغت من العمل الفني.





وتابع الناقد، أن: "المشكلة أنها لما بتاخد حالة متعلقة بالصواب والخطأ تخرج برا كونها حالة فينة إلى حالة اجتماعية، والناس ممكن تحكم على الفنان من خلال موقف اجتماعي وهذا خطأ كبير".