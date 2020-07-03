AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد شادية له موقف مماثل.. ناقد فني: تصريحات يوسف الشريف قضية اجتماعية بالدرجة الأولى.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:16 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
عادل نصار
أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن تصريحات الفنان يوسف الشريف بشأن رفضه للتلامس في الأعمال الفنية، قضية اجتماعية أكثر منها قضية فنية، مشيرا إلى أنه موقف اجتماعي كلنا نعيشه في كل الأسرة وهو موجود من زمن في المجال الفني.

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر أعطى للتصريحات مساحة وانتشار كبير، لافتا إلى أن تاريخ الفن يعرف جيدا مثل هذه الأمور.

ونوه الناقد الفني، إلى أن والد الفنانة شادية رفض تمثيل ابنته مشهد يوجد فيه قبلة وهذا الأمر ليس جديدا وليست حالة الفنان يوسف الشريف الوحيدة في أمر عدم التلامس في الأعمال الفنية التي يقدمها والقبلة اتلغت من العمل الفني. 

وتابع الناقد، أن: "المشكلة أنها لما بتاخد حالة متعلقة بالصواب والخطأ تخرج برا كونها حالة فينة إلى حالة اجتماعية، والناس ممكن تحكم على الفنان من خلال موقف اجتماعي وهذا خطأ كبير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق الشناوي: محمد رمضان ليس يوسف الشريف.. والفن مش ضد الدين

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

أرفض المشاهد الساخنة .. يوسف الشريف يثير الجدل بسبب القبلات والأحضان فى الأعمال الفنية .. تفاصيل

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة للجدل

العالمي.. رسالة دعم غير مباشرة من محمد صلاح لـ يوسف الشريف

نسميه التوبة.. خالد سرحان يهاجم يوسف الشريف .. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. ليونيل ميسي يقترب من الانتقال لـ مانشستر سيتي

الحلو لما تبهدله الأيام.. شاهد.. محمود عبد المغني يلف المحشي

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

افتتاح أول فندق من الذهب الخالص في العالم وهذا ثمن الليلة الواحدة.. صور

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الاستثنائي.. صور تبرز أناقة توم كروز في عيد ميلاده

ملطف الجو.. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور

بـ فستان منفوش.. هبة مجدي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة