أرسنال يحافظ على شبابه .. عقد طويل الأمد لـ مارتينيلي بعد التجديد لـ ساكا





ويأتي تجديد عقد مارتينيلي بعد 48 ساعة فقط من تجديد عقد زميله ساكا مع الفريق بعقد طويل الأمد أيضًا.





وعبر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال عن سعادته بتجديد عقد مارتينيلي، مشيرًا أنه لاعب صغير السن وموهوب بشكل كبير، ويتمتع بقدر كبير من الحضور والعمل الجماعي، وأنهم يتطلعون لعودته من الإصابة للمشاركة مع الفريق سريعًا.





وانضم مارتينيلي البالغ من العمر 19 عامًا، لصفوف نادي ارسنال صيف عام 2019، قادمًا من نادي إيتوانو البرازيلي.





وسجل مارتينيلي 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم مع ارسنال، منها 3 في الدوري الإنجليزي.

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد البرازيلي جابريال مارتينيلي، لاعب الفريق الأول بعقد طويل الأمد.