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قرار المفوضية الأوروبية متأخر.. رئيس الرابطة الطبية: أوصينا باستخدام الريمديسفير منذ فترة.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن قرار المفوضية الأوروبية باستخدام عقار الريمديسفير جاء متأخرا، وذلك لأن الرابطة الطبية أوصت باستخدام الريمديسفير، بالإضافة إلى الأدوية التي ثبتت ايجابيتها في معالجة مصابي فيروس كورونا.


وأوضح "عودة" خلال مداخلتة الهاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن في بداية الأزمة في أوروبا كان هناك عدم تناسق واتفاق بين وزراء الصحة الأوروبيين، لافتا إلى أن في حالة أن قام ممثل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الدول الأوروبية لاختلف الأمر.


وتابع: أن في حالة متابعة ممثل الصحة العالمية الدول لمعرفة النقاط الايجابية والسلبية لاختلف الأمر وكنا في المرحلة النهائية للفيروس، لافتا إلى أن هناك ما يقارب من 95% من مصابى كورونا يتم معالجتهم منزليا.


وأضاف أنه منذ بداية الحائجة والرابطة تطالب بأن يتم معالجة مصابي الفيروس منزليا، لافتا إلى أن حتى الآن لا يوجد علاج مخصص لعلاج كورونا، وأن البروتوكولات المستخدمة جاءت وفقا لخبرة الدكاترة وتأثير الأدوية الايجابي على المرضى.


وأشار إلى أننا ضحية لعدم وضوح منظمة الصحة العالمية والصين منذ بداية الوباء، موضحا أن هناك نوعين من الحروب تخوضها الدول حاليا حرب مع كورونا والجيش الأبيض وحرب سياسية تتكون أطرافها من منظمة الصحة والصين معا والطرف الآخر باقي الدول.


وواصل قائلا: نطالب من منظمة الصحة العالمية توضيح سبب إصدار تلك البيانات المتأخرة، فيما يخص استخدام الأدوية لمعالجة فيروس كورونا.
 
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