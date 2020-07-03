الفيصلي يخوض 3 مباريات ودية استعدادا لـ استئناف كأس الامير محمد بن سلمان

قرر مجلس ادارة نادي الفيصلي السعودي خوض 3 مباريات ودية استعدادا لـ استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في بداية شهر اغسطس المقبل





وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن اول مباراة وديه ستكون امام الباطن يوم 17 يوليو و الرائد يوم 20 من نفس الشهر ثم الحزم يوم 28 وذلك عقب قرار بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق





وعقد نادي الفيصلي عددا من الصفقات الجديدة أبرزها حامد فلاته نجم النهضة بالاضافة لـ تجديد عقود كل من خالد الغامدي وعقيل بلغيث وحسين القحطاني ومشاري الثمالي، إضافة إلى الترينيدادي خاليم هيلاند إلى نهاية الموسم



