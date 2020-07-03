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رياضة

الفيصلي يخوض 3 مباريات ودية استعدادا لـ استئناف كأس الامير محمد بن سلمان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قرر مجلس ادارة نادي الفيصلي السعودي خوض 3 مباريات ودية استعدادا لـ استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في بداية شهر اغسطس المقبل

 وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن اول مباراة وديه ستكون امام الباطن يوم 17 يوليو و الرائد يوم 20 من نفس الشهر ثم الحزم يوم 28 وذلك عقب قرار بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق

وعقد نادي الفيصلي عددا من الصفقات الجديدة أبرزها حامد فلاته نجم النهضة بالاضافة لـ تجديد عقود كل من خالد الغامدي وعقيل بلغيث وحسين القحطاني ومشاري الثمالي، إضافة إلى الترينيدادي خاليم هيلاند إلى نهاية الموسم

ويحتل فريق القيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة ويطمح إلى خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل حيث يبتعد بفارق نقطتين عن الأهلي الرابع
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