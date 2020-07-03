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رياضة

طارق محروس: هدفي حصد البطولات مع الأهلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، علي توجيه الشكر لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعد تعيينه رسميًا.

وقال طارق محروس في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة صعبة للغاية وتشهد منافسات عديدة وهدفه إعادة الأهلي لمنصات التتويج.

وأضاف أن هناك دعم للفريق خلال الفترة المقبلة ويثق في قدرات اللاعبين علي الفوز وتحقيق البطولات.

وأوضح أن الفترة المقبلة صعبة بالنسبة للفريق في ظل الراحة التامة للاعبي الفريق والتي إستغرقت ٤ شهور بسبب فيروس كورونا لذلك سوف سيحتفظ بالتشكيل الحالي للجهاز الفني لأنه لا يوجد وقت الأن لإحداث تغيير  مع تبقي ثلاثة مباريات مقبلة بالإضافة إلي دراية أعضاء الجهاز الحالي بأمور الفريق.

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