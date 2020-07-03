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اقتصاد

خبير مالى: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقود الاقتصاد للتعافى

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:01 م
نمو قطاع الاتصالات
نمو قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
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علياء فوزى
توقع الخبير المالى محمد سعيد رئيس شعبة شركات البرمجيات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيقود مرحلة التعافى الاقتصادى وتصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمواطنين وسيتم إنجاز الكثير من الأعمال عن بعد فى ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكد سعيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه فرص هائلة للنمو ومساعدة الاقتصاد المصرى لتجاوز أزمته الحالية.

وأضاف سعيد، أن الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية الأسرع نموا منذ انتشار وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس التى اجتاحت العالم منذ ديسمبر 2019 و حتى الآن.

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وتابع: هذه القطاعات الاقتصادية مستمرة فى النمو خلال المرحلة الاولية التى تعقب قرارات تخفيف الحظر وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا".


وأشار سعيد، إلى أن قطاعات السياحة والطيران والعقارات لن تتعافى قريبا وحدوث أى انفراجة مرتبط بوجود لقاح للقضاء على فيروس كوورنا المتوقع ظهوره بالنصف الأول من العام القادم.

وأعلنت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2019 بنحو 15%.
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