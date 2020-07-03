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مصطفى بكري: مركز فرشوط بـ قنا يعاني انتشار كورونا ويحتاج مستشفى عزل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:17 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن مركز فرشوط بمحافظة قنا يعاني بشدة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"  عبر "صدى البلد"، أن عدد الإصابات بالآلاف، ولا يوجد مستشفى عزل صحي بالمركز.


وتابع بكري: "انا برفع القضية لوزارة الصحة واتمنى الرد عليها".


يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم قال في مؤتمر صحفي إن المنظمة تتوقع ظهور النتائج الأولية لتجربة سريرية حول لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمعروفة باسم "تجربة تضامن"، خلال الأسبوعين المقبلين.


من جانبه قال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة إنه لا يجب التكهن بموعد أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للتوزيع بشكل كاف للجميع.
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