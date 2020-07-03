رسميا.. الإعلان عن دودج تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021.. فيديو وصور

أعلنت شركة دودج إحدى العلامات التجارية لشركة فورد العالمية ، الكشف رسميا عن تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021، ذات التصميم العضلى القوى ، والتي وصفتها فورد بأنها أقوى وأسرع سيارة سيدان يتم إنتاجها حول العالم الآن.





وحصلت المقصورة الداخلية لـ تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 ، على مقاعد جلد لاجونا، والتي يمكن أن تحصل عليها بشكل اختياري مع الكانتارا، مع خياطة فضية، وتزين المقصورة لمسات كرومية سوداء فاتحة، وعداد سرعة أحمر، والكثير من شعارات SRT هيلكات ريدآي، ولتوفير تجربة قيادة أكثر راحة، فقد حصلت بشكل قياسي على نظام تعليق متكيف، ومساعد التشغيل والتحكم في الإطلاق.





بالإضافة إلى نظام تبريد المحرك SRT Power، الذي يستخدم نظام التكييف في المقصورة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى ميزة Race Cooldown، والتي تسمح للمحرك بالعمل في درجة حرارة التشغيل المثلى من خلال الحفاظ على تشغيل مروحة تبريد المحرك ومضخة سائل التبريد، ويمكن للسائق متابعة درجة حرارة سائل التبريد من خلال النظام الترفيهي.





وتستمد تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر المستخدم في تشالنجر ريدآي، بقوة 797 حصان و958 نيوتن.متر من عزم الدوران.





بينما تقطع مسافة الربع ميل في 10.6 ثانية بسرعة نهائية قدرها 207 حصان وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 326 كم/س.





بالإضافة إلى جنوط كربونية سوداء خفيفة الوزن 305/35 وغطاء محرك مصمم حديثًا مع مآخذ هواء وظيفية.





وتصل تشارجر SRT هيلكات ريدآي 2021 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل عام 2021، على أن تفتح الشركة باب الحجز هناك بداية من الخريف القادم.