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فيديو جراف

فيديوجراف| القبض على دينا مراجيح

السبت 04/يوليه/2020 - 02:18 م
دينا مراجيح
دينا مراجيح
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آلاء حسن
تتصدى وزارة الداخلية للفيديوهات الخادشة للحياء المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على فتاة جديدة تدعى دينا مراجيح.

وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل دينا مراجيح، بضمان محل إقامتها فى واقعة التعدى عليها من قبل بعض الشباب فى الشارع بمنطقة المقطم بعد أن طلبوا منها التقاط صور معها.

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الصورة بـ 50 جنيها.. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح
ولمزيد من المعلومات إليكم فيديوجراف يوضح تفاصيل القبض على دينا مراجيح:

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