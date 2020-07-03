شاهد.. رد تركيا بعد إيقاف إنشاء مصنع فولكسفاجن على أرضها

أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، عن إيقاف خطتها لإنشاء مصنعها الجديد في تركيا ، وذلك بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وتاثيره السلبى على قطاع السيارات العالمى.





وقالت المجموعة في بيان رسمى لها إن القرار اتخذ بسبب تراجع الطلب العالمي على السيارات بسبب أزمة كورونا حيث أن الشركة كانت تخطط في الأساس لاتخاذ قرار بشأن المصنع الجديد في ازمير إلا أنها جمدت هذه الخطوة بطلب من الحكومة الألمانية لأسباب سياسية".





وأضافت المجموعة فى بيانها "إن رأس مال التسجيل التجاري للمقر الجديد في ازمير بلغ 164 مليون دولار وان يوفر 4 آلاف فرصة عمل في المنطقة ، وكان مخططا للمصنع ان ينتج 300 ألف سيارة سنويا ، بداية بالطراز باسات من فولكسفاجن و شقيقتها التشيكية سوبيرب من علامة سكودا".





ولكن الرد من الجانب التركي جاء كعادته ، فبعد 4 ساعات من اعلان فولكسفاجن تخليها عن خطط لفتح مصنع جديد في تركيا، أعلنت هيئة حماية المنافسة في تركيا انها بدأت إجراء تحقيق مع عدد من شركات تصنيع السيارات الألمانية في اتهامات بمخالفة قانون المنافسة التركي، وشمل التحقيق أودي و بورشه و مرسيدس-بنز و BMW.





واستشهدت هيئة حماية المنافسة في تركيا بادعاءات تتعلق بقيام هذه الشركات بمشاركة مزعومة لمعلومات حساسة وتصرفات معيبة تتعلق بالتعاون الأمني والبيئي.