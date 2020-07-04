دينا مراجيح بين فيديوهات خادشة للحياء والتعدي عليها بالمقطم.. النيابة تخلي سبيلها.. التحقيقات: بريئة من نشر مقاطع مخلة

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها فى واقعة التعدى عليها من قبل بعض الشباب فى الشارع بمنطقة المقطم بعد أن طلبوا منها التقاط صور معها.





التحقيق مع دينا مراجيح

كشفت تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح كانت تقوم بالتقاط الصور مع المواطنين مقابل 50 جنيها للصورة الواحدة وعقب تواجدها بمكان الواقعة فوجئت بعدد من الأشخاص يريدون التقاط الصور معها، إلا أنهم طالبوها بسرعة التقاط الصور معهم، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الى التعدى عليها، وإخطار الشرطة وتم القاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة.





وعقب التوجه إلى النيابة العامة تصالح الطرفان وتنازلا عن المحاضر المحررة وصرفهم من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم.



