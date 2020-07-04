دينا مراجيح بين فيديوهات خادشة للحياء والتعدي عليها بالمقطم.. النيابة تخلي سبيلها.. التحقيقات: بريئة من نشر مقاطع مخلة

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها فى واقعة التعدى عليها من قبل بعض الشباب فى الشارع بمنطقة المقطم بعد أن طلبوا منها التقاط صور معها.
التحقيق مع دينا مراجيح
كشفت تحقيقات النيابة أن دينا مراجيح كانت تقوم بالتقاط الصور مع المواطنين مقابل 50 جنيها للصورة الواحدة وعقب تواجدها بمكان الواقعة فوجئت بعدد من الأشخاص يريدون التقاط الصور معها، إلا أنهم طالبوها بسرعة التقاط الصور معهم، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الى التعدى عليها، وإخطار الشرطة وتم القاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة.
وعقب التوجه إلى النيابة العامة تصالح الطرفان وتنازلا عن المحاضر المحررة وصرفهم من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم.
وبفحص فيديوهات دينا مراجيح تبين أنها مطربة شعبية ولا يوجد بها أى مقاطع خادشة للحياء أو التعدى على القيم الأسرية وكان قسم شرطة المقطم القى القبض على المتهمين.
القبض على دينا مراجيح
وأثار البعض بأن السبب وراء إلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحدى الفتيات المتهمات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والمعروفة باسم "دينا مراجيح"، بسبب بنشر فيديوهات مُخلة وخادشة للحياء، على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".
البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية لفتاة تدعى " دينا مراجيح " تقوم بنشر فيديوهات مُخلة وخادشة للحياء، على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة وتبين أنها مقيمة فى منطقة المقطم، وعلى الفور توجهت قوة أمنية تمكنت من ضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
وتسببت بعض شركات التسويق مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية وأن بعض الفتيات يسقطنا فى مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.
من هى دينا مراجيح
دينا مراجيح فتاة بسيطة في العقد الثاني من عمرها، تنتمي لمنطقة شعبية في مصر، واشتهرت ببعض الفيديوهات على يوتيوب مع صديقها جو وأصبحت عرضة للتنمر بسبب جملها العفوية التي تعكس عدم وجود ثقافة بالاضافة لمظهرها البسيط، وبهذا تحولت الى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت بعبارة "جود لاك يا جو جود لاك يا قلبي".
وظهرت دينا مراجيح فى مشهد بمسلسل "ليه لأ" مع بطلته امينة خليل، والتى تعرضت فيه لهجوم حاد عبر صفحات السوشيال ميديا.
وجاءت الإنتقادات بدعوى أن الفتاة المعروفة بلقب "دينا مراجيح" وصديقها جو لا يستحقان منحهما فرصة للظهور فى أعمال فنية في مقابل طابور من الموهوبين والدارسين والنقابيين ممن لا يجدون مشهدًا يجسدونه أمام الكاميرات .
رد دينا مراجيح
خرجت دينا مراجيح على تلك لانتقادات لتقول لكل مهاجميها أنها تسامحهم ولن ترد على الاساءة والهجوم لأنها انسانة متسامحة، وأنها تعودت على الانتقادات وهي ليست أول مرة تتعرض لها.
وحول اتهامها بانها تقدم فنا هابطا قالت: "من حق الناس ان يشاهدوا أشخاصا يحبوهم، وليس من حق أحد أن يقول فن هابط أو ناجح فالناس هي من تحدد، والدليل نجاح حسن شاكوش وحمو بيكا رغم كل الناس التي حاربتهم".
وعقب موجة من السخرية على شكل دينا مراجيح تطوعت احدى خبيرات التجميل وقامت بعمل مكياج لها في وغيرت من ملامحها تمامًا.