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سيارات

فولفو تستدعي 2.2 مليون سيارة .. تعرف على السبب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن فولفو بنت سمعة جيدة بالإهتمام بسلامة سياراتها هي الأكثر أمانا حول العالم حيث كانت احد أكبر أبتكارات فولفو في  هذا المجال هو حزام  الامان ثلاثي النقاط 1958 .

وكان هناك تغيير ثوري حينها حيث قدرت فولفو أن هذا النوع من أحزمة الامان أنقذ أكثر ملن مليون شخص على مدى أربعة عقود. 

كما أعلنت فولفو عن أكبر عملية استدعاء لها على الإطلاق لـ2.2 مليون سيارة حلو العالم لإصلاح مشكلة في الكبل الفولاذي الذي يربط أحزمة المقاعد الأمامية بالسيارة

أن الأمر ليس بهذه الخطورة، حيث تقول أنه في ظل ظروف نادرة وسلوكيات المستخدم، قد يتلف الكبل مما يؤدي إلى إضعاف قدرة تقييد حزام الأمان.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حوداث أو إصابات مرتبطة بهذا مرتبطة بهذا الاستدعاء وعلى الرغم من العددي الكبير للسيارات المتضررة حلو العالم في حين تشمل الطرز المستدعاه وفقا لتقرير  أوتوموتيف نيوز. 

وأفاد التقرير بأن أكثر الدول تأثرًا بالاستدعاء هي السويد بـ 412,000 سيارة، و308,000 سيارة في الولايات المتحدة، وقالت فولفو أنها ستبلغ مالكي السيارات المستدعاة عن طريق البريد.

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