رئيس قسم الصدر بطب الأزهر: الأشعة المقطعية والتحاليل أقوى من مسحة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أن الأشعة المقطعية والتحاليل أقوى من مسحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا له أعراض يجب التركيز فيها.





وأضاف صدقي ، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أسرة في مصر ولم تجد فيها إصابة بفيروس كورونا، أو مخالط لمصاب بالفيروس، متابعا أن أي شخص عنده أعراض خفيفة وفي مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة وحكة وعطس وفقد حاسة الشم وتكسير في الجسم وإسهال يعتبر نفسه مصابا.





وفي السياق نفسه أشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، إلى: "أي حد عنده أعراض خفيفة لكورونا يعتبر نفسه كورونا ويذهب للمسكنات، ولو اشتدت الأعراض عليه الذهاب للدكتور المتخصص، ويعمل أشعة وتحاليل".





وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أن: "ماينفعش أخد علاج للوقاية، والعلاج بتاع كورونا لعلاج الأعراض"، متسائلا :"إزاي أخده يعني وهذا أمر غير صحيح تمامًا".