صدى البلد يفتح ملف الغش في الامتحانات..وزير التعليم يؤكد: ظاهرة اخلاقية تحتاج لوقفة من المجتمع كله.. خبراء تربويون يقدمون حلولا مبتكرة لحل الازمة.. والبرلمان يستعد لإقرار قانون جديد لمحاربة الغشاشين

* روشتة خبراء التعليم لعلاج ظاهرة الغش في الامتحانات :

- وضع امتحانات بأسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ

- حرمان أي معلم يسمح بالغش في لجنته من اعمال الامتحانات مدى الحياة

- وضع آلية لاختيار مراقبي و ملاحظي ورؤساء لجان الامتحانات في مصر بشكل يضمن إلتزامهم بالامانة

- البعد عن الامتحانات الورقية العادية والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الالكترونية

- تغيير شكل الامتحان من سنة لأخرى بحيث يفاجأ الطالب بأسئلة للقضاء على فكرة الاسئلة المتوقعة والاجابات التي يسهل غشها

- إلغاء فكرة الامتحان الموحد واعداد بنك اسئلة يسمح بعمل امتحان مختلف لكل طالب في اللجنة منعا للغش وعدم الاكتفاء بتغيير ترتيب الاسئلة

- تطوير ادوات الكشف عن اجهزة الغش الالكترونية لضبطها قبل دخول الطالب الى اللجان

- لابد من حملة قومية تشارك فيها كل اجهزة الدولة للتأكيد على تجريم الغش ومحاربة الغشاشين









الغش في الامتحانات .. ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر كل عام ، فعلى الرغم من تشديد العقوبات و اصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين ، إلا أن مشاهد الغش تتكرر سنويا بإختلاف الوسائل والطرق في تحدي واضح لجميع المسئولين .









في هذا التحقيق ... يستطلع موقع صدى البلد آراء المسئولين والخبراء والتربويين في كيفية القضاء على الغش في الامتحانات في مصر .









وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الغش مشكلة قديمة في مصر تحتاج لوقفة، فالغش ظاهرة أخلاقية تقع على عاتق الأهالي والمجتمع ككل ..





لافتا أن بعض مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والصفحات المنتحلة للشخصية ، تعمل على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تجذب بعض أولياء الأمور للدخول إليها ، وهو ما يحقق مكاسب مادية لأصحاب تلك الصفحات خلال فترة الامتحانات.









وأضاف وزير التربية والتعليم ، المشكلة أن شريحة كبيرة من الاهالي في مصر أصبحت تبحث فقط عن نجاح الابناء في الحصول على شهادة دون تقييم حقيقي ودون التفكير في كيفية تحقيق هذا النجاح ، وهنا تكمن الازمة









وتابع وزير التربية والتعليم، أن البعض أصبح يعتقد أن الغش حق والنجاح دون مجهود حق، وبالتالي يستاء بعض الناس من الدولة عند محاولتها التصدي للغش.









ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أنه أصدر تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة شدد خلالها على التنبيه على الملاحظين بأنه في حالة ثبوت أو اكتشاف أي حالة غش، سوف يطبق قانون الغش (قانون 73 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15 فبراير 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه) على جميع الأطراف المعنية.









وقال حجازي إنه وفقا لقانون مكافحة الغش، فالشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها سيُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.









وأوضح أنه بالنسبة لـ العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.









أما عن آراء خبراء التعليم ، فقد أكدت الدكتورة مايسة فاضل استاذ القياس و التقويم بالمركز القومي للامتحانات ، والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن أزمة الغش في الامتحانات في مصر هي في الاساس أزمة أخلاقية .









و قالت مايسة في تصريح خاص لموقع صدى البلد : التربية هي الاساس ، ونحن للأسف نعاني حاليا من وجود آباء وأمهات يشجعوا ابناءهم على الغش ، وصارت "التربية مش مهم المهم النجاح في الامتحان"





وأضافت مايسة قائلة : أن أولياء الامور أصبحوا عائق حقيقي أمام جهود الدولة لمكافحة الغش في الامتحانات ، وذلك لان الثقافة السائدة عند معظم البيوت المصرية صارت تتعامل مع الغش على انه شطارة وان المعلم الذي يساعد الطلاب على الغش "حنين"









وأشارت مايسة إلى أن ازمة الغش لن تتوقف إلا إذا اصبح الاهالي مؤمنين بأن فكرة التعلم نفسها اهم بكثير من فكرة الحصول على الشهادة.









ومن ناحية وضع الامتحان في مصر .. قالت مايسة : أنه لابد أن توضع الامتحانات بأسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ ، لان الامتحان الذي يستهدف قياس فهم الطالب لن يتمكن الطالب من الغش فيه نهائيا.









وأضافت مايسة : أنه لابد لوزارة التربية والتعليم ايضا ان تتعامل بحزم مع اي معلم يسهل الغش في لجنته للطلاب ، بأن يتم حرمانه من المشاركة في اعمال الامتحانات نهائيا ، على اعتبار ان هذا المعلم يعاني من خلل في المفاهيم القيمية ولا يؤتمن على رسالة التدريس والتعليم ولا يؤتمن كذلك على تقويم الطلاب.









ولفتت إلى أن الازمة أن شباب المعلمين الذين إلتحقوا بمهنة التدريس حديثا ، مختلفين تماما عن قدامى المعلمين ، لانهم تربوا في وسط مجتمعي يشجع على الغش ويعتبره أمرا عاديا ومعترف به كوسيلة للنجاح .









وأوضحت مايسة أن اجراءات اصدار القوانين وتغليظ عقوبات الغش لن تقضي على ظاهرة الغش ولكنها محاولة "ترقيع لحسين الوضع الحالي" ، مؤكدةً ان الامر يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ اصغر على ان الغش حرام ، ثم يأتي دور المدارس لتقوم بتدريس مناهج تربوية تؤكد على تحريم و تجريم الغش بكافة صوره ، ثم يأتي دور واضعي الامتحان ليضع امتحانا لا يعتمد على مهارة الحفظ.









أكد الدكتور رضا مسعد – الرئيس السابق لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن ظاهرة الغش في الامتحانات لها أكثر من شق ، الاول هو الامتحان نفسه ، والثاني هو التلميذ و مدرسه و ولي امره ، أما الشق الثالث فهو المراقبين و الملاحظين









وقال مسعد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه بكل أسف في مصر بعض المراقبين والملاحظين يقومون بتسهيل عملية الغش للطلاب في لجان الامتحانات ، على اعتبار انه بذلك يساعد الطلاب وان "ماحدش هاياخد باله وماحدش هايعاقبه".









وأضاف مسعد قائلا : لابد من وضع آلية لاختيار مراقبي و ملاحظي ورؤساء لجان الامتحانات في مصر بشكل يضمن إلتزامهم بالامانة وعدم الغش.





واستكمل مسعد تصريحاته قائلا : الغش في الامتحانات هو التعليم ، هو اساس مشكلة الفساد والغش الموجود في كل المجالات في مصر ، مشيرًا إلى أن الفساد سينتهي من مصر عندما ينتهي الغش في التعليم لانه هذا هو الاساس ، وبالتالي فالامر يحتاج إلى علاج قومي و اجتماعي كبير ، وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا على المدى الطويل .









وقال مسعد : الامتحانات في مصر تساعد على الغش ، لانها توضع كل عام "بنفس الفورمة" بمواصفات ثابتة و ترتيب ثابت و شكل ثابت للاسئلة ، وبالتالي تصبح الاسئلة متوقعة و يسهل غشها بكل بساطة.









وشدد مسعد على ضرورة أن يتم تغيير شكل الامتحانات في مصر سنويا ، بحيث يفاجأ الطلاب بإمتحان مختلف عن امتحانات السنوات السابقة ويصعب عليه الغش ، فالسؤال الغير مألوف يصعب غشه ، يمعنى ان الطالب لو حاول يتواصل مع زميله او معلمه الذي يسهل الغش لن يجد لديهم اجابة لان السؤال جديد.









وأشار مسعد إلى أنه وزارة التربية والتعليم في 2012 حاولت بالفعل تغيير شكل اسئلة علم النفس والفلسفة ، وجاءت الامتحانات بشكل مختلف ، لدرجة جعلت كل اولياء الامور والمعلمين والطلاب يرتبكوا ، وكان الهدف وقتها القضاء على فكرة تقفيل الامتحان بالغش.









كما أكد مسعد أنه يمكن علاج ظاهرة الغش ايضا من خلال البعد عن الامتحانات الورقية العادية ، والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الالكترونية ، على أن يكون امتحان كل طالب مختلف تماما عن امتحان باقي زملائه في اللجنة ، يعني لو فيه 20 طالب في اللجنة يكون معهم 20 امتحان.









ولفت مساعد إلى أن هذا الامر يحتاج إلى اعداد بنك اسئلة إلكتروني لدى وزارة التربية والتعليم ، بحيث يدخل الطالب الكود او كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي بإختيار اسئلة امتحانه بدون اي تدخلات بشرية.









وأوضح أن وزارة التربية والتعليم حاليا تبذل جهودا في هذا الاطار ، مؤكدا انه يعتقد ان نسبة الغش في امتحانات الثانوية العامة العام القادم ستكون اقل بشكل ملحوظ لان الامتحانات ستكون على التابلت ، بشرط ان يتم عقد الامتحان في لجان بالمدارس وليس في المنازل ، لان الغش يزيد في الامتحانات المنزلية.













وعن فكرة تغليظ العقوبات ، أكد مسعد أنها لن تؤدي إلى نتيجة طالما ان ولي الامر مصمم على مساعدة ابنه على الغش ، والمراقب يسهل الغش للطلبة بحجة انهم غلابة ، فلابد من تغيير ثقافة المجتمع بأكمله اولا ، فتغليظ العقوبات نتائجه تكون جزئية ولا تقضي على الظاهرة.









ومن جانبها .. قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ان وسائل الغش تعددت في اشكال كثيرة من سماعات صغيرة جدا لايمكن الكشف عنها بسهولة وغيرها من الوسائل الحديثة ، لذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اي طالب يحاول أن يغش في الامتحانات سواء في المرحلة الجامعية او في التعليم قبل الجامعي .









وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه لابد من منع وجود اي وسيلة إلكترونية سماعة أو تليفون محمول داخل لجنة الامتحان .









وأشارت إلى أنها ضد فكرة عقاب الطالب الغشاش بالحرمان من الامتحان لأكثر من عام ، لان هذه الفترة قد تجعل الطالب يختلط بشكل أكثر بأصدقاء السوء مما يحوله إلى انسان غير نافع على الاطلاق في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودها لبناء الانسان.









وأكدت شلبي انه يمكن التخلص من الغش بشكل نهائي عن طريق عدم تطبيق امتحان واحد على جميع الطلاب ، مع الحفاظ علي مسافة كبيرة بين الطلاب في اللجان سواء في الجامعات او المعاهد او المدراس ، وايضا لابد من تطوير ادوات الكشف عن اجهزة الغش الالكترونية لضبطها قبل دخول الطالب الى اللجان.









وقال الدكتور عبد الله سرور، استاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ، أن مشكلة الغش في الامتحانات سببها ما تذيعه أو تنشره ادوات الثقافة والتعليم والإعلام من قيم في المجتمع المصري ، فالملاحظ أن هذه الوسائل لم تعد تهتم بنشر قيمة الصدق والأمانة واحترام النفس ،بل نجد الاعلام يركز على تعظيم البلطجة والقتل والانتقام والتآمر والخداع وغيرها.









وأضاف سرور لصدى البلد قائلا : اما عن المدرسة فحدث ولا حرج فقد تعطل دورها التربوي، بسبب عدم تأهيل المعلم تأهيلا جيدا وبسبب الكثافة العددية العالية للتلاميذ، وضيق وقت الحصة عن أي أداء تربوي أو أخلاقي.









وتابع قائلا : إن بناء نظام جيد لمحاربة و منع الغش في الامتحانات ، يحتاج لتضافر كل اجهزة الدولة في خطة قومية تركز على اعادة المبادئ و الاخلاق إلى اسرنا وبيوتنا المصرية ، والتي تنادي بتحريم وتجريم الغش واهمية الاعتماد على النفس ورفض الفساد والغش بأشكاله ، مشيرًا إلى أن الخطط القومية التي تشاك فيها الاعلام و المدارس و الاهالي و المتخصصون ستعالج القصور في دور الاسرة والمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية وغيرها.









وشدد سرور على أهمية توجيه رسائل إعلامية تقوم على تقوية دور الأسرة والمجتمع في تعظيم القيم الحسنة، وإعلاء الأخلاق التي تساعد على بناء مواطن مصري صالح قادر على بناء هذا الوطن و رفعته ومحاربا للفساد والفاسدين على مر العصور.









قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه لمكافحة الغش ، يجب أن تتوفر بمحيط اللجان سواء بالنسبة لامتحانات المدارس أو الجامعات ، اجهزة تشويش لمكافحة الغش بالاضافة إلى قطع الانترنت بمصرفي زمن عقد الامتحان في اللجان خاصة لطلاب الثانوية العامة .









كما شدد على ضرورة الوصول الي اجهزة تكنولوجية تكشف عن الاجهزة الالكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة ، واذ تم تسريب سماعة او موبايل داخل اللجنة لابد من الكشف مرة اخري داخل اللجان عن تواجد اجهزة الكترونية مع باقي الطلاب .









وأشار الخولي الي تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الامتحان عامين متتاليين لمنع الغش مرة اخرى ، واذ ثبت بالفعل انه كان يغش بطريقة مباشرة عن طريق ملخصات او مراجع داخل اللجنة وغيرها من الوسائل التي تساعد علي الغش.









وقال : كنت اعمل بجامعة في دول الخليج وكانت عقوبة الغش منع الطالب وحرمانه من دخول الجامعة مرة اخري بالاضافة الي منعه من دخول اي جامعة اخري "









قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:





- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.

- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.

- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.

- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.

- تشكيل لجنة عليا للاشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.

- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.





وشدد عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.





وتناقش اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.





ويتضمن القانون تنظيم العقوبات على اعمال الاخلال بالامتحانات حيث نص القانون على " عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.









ونص القانون ايضا على عقوبة لجريمة الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال الخاصة. أعمال الإخلال بالامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين و يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى القانون من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته حيث يعتبر راسبًا فى جميع المواد.









وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.





كما ينص القانون على تطبيق العقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أيا من أدوات التكنولوجيا الحديثة أثناء انعقاد الاختبار سواء كانت أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على الغش





ونصت العقوبة على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 الاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.





أما عن الغش في الجامعات .. فقد أعلنت عدد من الجامعات والمجلس الاعلى للجامعات العقوبات التى تقع على الطلاب فى حالات الغش والشغب خلال فترة الامتحانات .





وتتضمن العقوبات: كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.





يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.





و يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.









كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.









وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.









ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد .