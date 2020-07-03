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أخبار العالم

أنا مش كافر بس الجوع كافر.. الانتحار فقرا يهز أركان بلاد الأرز

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:10 م
قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، إن شابا انتحر بإطلاق النار على نفسه بالقرب من أحد المقاهي بمنطقة الحمرا في العاصمة بيروت.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أطلق الشاب النار على نفسه في فمه، فيما عثر الناس على ورقة موضوعة فوق صدره مكتوب عليها "انا مش كافر بس الجوع كافر".

وقال شهود عيان إن الوضع كان طبيعيا قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط الشاب أرضًا، من دون معرفة الأسباب. فيما حضرت قوات الأمن حيث باشرت التحقيقات في الواقعة.

ودشن الناشطون اللبنانيون هاشتاج #انا_مش_كافر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعربوا فيه عن تضامنهم مع الشاب المنتحر، علي الهق، خاصة وأن الواقعة تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية قاسية يعيشها لبنان.

تنضم واقعة الهق إلى واقعة أخرى في قرية جدرا القريبة من مدينة صيدا (جنوب) حيث تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر (37 عامًا) الجمعة معلقة داخل غرفة في منزله.

وقال رئيس بلدية القرية إن الشاب وهو أب لطفلة صغيرة ويعمل سائق حافلة صغيرة، أقدم على شنق نفسه بوساطة حبل علّقه في سقف غرفة الجلوس، نتيجة المرور بظروف مادية صعبة ناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ويعاني لبنان وضعا اقتصاديا متدهورا في ظل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدور وشح المعروض من العملة الأمريكية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى نحو 6 أضعاف السعر المقرر من الحكومة.

ونتيجة للأزمة توقفت الأنشطة التجارية في لبنان، ومن بينها المخابز، بسبب عدم القدرة على توفير المواد اللازمة في ظل الأزمة الاقتصادية.


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